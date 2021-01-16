Фотоловушка в полесских болотах сфотографировала рысь с детенышами

Источник материала: Tut.by

Белорусским биологам удалось сфотографировать семью рысей, которые живут в полесских болотах, сообщила TUT.BY специалист ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам Ирина Кашпей.



Фото: АПБ

Фотографии удалось получить на первом этапе масштабного исследования рыси, которое проводится на территории белорусского Полесья. Для этого впервые в Беларуси на Ольманских болотах, Старом Жадене и прилегающих к ним территориям специалисты установили 100 фотоловушек.

— В ходе исследования мы получаем уникальные данные для дальнейшего изучения и охраны вида как в Беларуси, так и в Европе. Особенность изучения рыси на данной территории в том, что в самом сердце Полесья находятся наименее нарушенные человеческой деятельностью территории. Часть из них являются особо охраняемыми, однако данных по рыси, обитающей там, нет. Получив первые результаты исследования, мы уже можем сказать, что вид немногочисленный, а успешность его размножения невысокая, — сообщила Ирина Кашпей.



Фото: АПБ

Собранные в Беларуси данные позволят сделать выводы о численности вида, особенностях обитания и сравнить их с исследованиями, которые проводились в Европе.

Они также помогут узнать больше о ценности Ольманских болот и Старого Жадена и прилегающих к ним территорий, у которых пока нет особо охранного статуса, но которые в будущем войдут в состав биосферного резервата ЮНЕСКО.







