Когда в центре Минска появился концлагерь и сколько их существовало в Беларуси? Объясняем

Источник материала: Tut.by

15 января инициатива BYPOL опубликовала запись , на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова, рассказывает о создании лагеря «для особо острокопытных» (судя по всему, речь идет о наиболее активных протестующих. — Прим. TUT.BY). МВД заявило , что «не будет комментировать фейки». Тем не менее в Сети стали активно обсуждать этот вопрос. Вспомнили о первом лагере, который 100 лет назад существовал в Минске и попытались разобраться, сколько лагерей существовало на территории нашей страны.



Отель «Монастырский». Фото: TUT.BY

В общественном сознании лагеря четко связаны с ГУЛАГом и сталинским режимом (относительно СССР) и нацистским режимом (относительно Германии).

Но Гитлер пришел к власти в 1933-м и напал на СССР девять лет спустя. А история ГУЛАГа формально ведет свой отсчет с 1930-го. За год до этого власти решили, что всех заключенных, чей срок составлял три года и больше, будет содержать ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Позже оно было переформатировано в НКВД, затем — в МГБ и КГБ. То есть заключенные попали в распоряжение карательных органов и спецслужб. 7 апреля 1930-го советское правительство постановило: создать Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг ОГПУ). С октября того же года оно получило привычное название.

Тогда что за лагерь появился в Минске 100 лет назад?

Истоки ГУЛАГа стоит искать в более ранних событиях. Точнее, в политике «красного террора», которую большевики практиковали во время Гражданской войны. В апреле 1919 года ВЦИК РСФСР (Всероссийский центральный исполнительный комитет) принял постановление «О лагерях принудительных работ». Согласно этому документу, они создавались во всех губерниях. В 1921-м лагерь существовал и в центре Минска — в бывшем монастырском комплексе бернардинцев. Точнее, в здании, где теперь находится гостиничный комплекс «Монастырский» и костеле Святого Иосифа (теперь там два архива научно-технической документации, а также литературы и искусства).

Краевед и авторитетный исследователь истории Минска Вадим Зеленков предоставил TUT.BY публикацию, которая вышла 1 ноября 1921 года в газете «Звязда». Именно тогда Минский концлагерь был переименован в Трудовой лагерь. То есть официально он считался концентрационным, но фактически являлся трудовым.



Публикация в газете «Звязда» 1 ноября 1921 года. Изображение предоставлено Вадимом Зеленковым

Как писала историк Нина Стужинская в издании «Наша Ніва», в августе 1921-го, на пике своей работы, в нем находилось 356 человек.

— [в Беларуси] «…имеется большой контингент приговоренных к лагерному заключению и труд которых можно немедленно использовать», — писал тогдашний начальник городской милиции Станислав Мертенс (Скульский).

Реализацию этой идеи откладывать не стали. Комендант лагеря Осипов предложил наркому внутренних дел БССР Иосифу Адамовичу свою классификацию рабочей силы. По его мнению, заключенных можно было разделить на три основные группы (цитата по публикации Стужинской):

— «профспекулянты, бандиты, к/р [контрреволюционеры] и заложники» — их предполагалось «бросить всю целиком на тяжелые физические работы», чтобы у них не оставалось времени и сил на борьбу с режимом.

— совсотрудники, осужденные за саботаж, преступления по должности и пр. Их должны были использовать «по обстоятельствам».

— квалифицированные рабочие — их намеревались отправить в мастерские.



Отель «Монастырский». Фото: TUT.BY

Как писала Стужинская, «заключенные в лагере делились на группы: с правом вывода на внешние работы и без права выхода за колючую проволоку. Осужденные по политическим статьям, в основном, были лишены возможности работать вне лагеря и заняты были в мастерских. Те же, кто выходил под конвоем за колючую проволоку города, в больших и малых группах давали подписку о круговой поруке. За бегство одного из группы наказывали всех».

Как уточняет историк, более, чем треть заключенных была занята на сельхозработах в имении Малая Слепянка.

В 1921-м минский лагерь прекратил существование. Но надо понимать, что в целом его создание полностью соответствовало идеям большевиков с их классовой борьбой и насилием. Когда пришло время «великого перелома» и ломки тогдашнего мира, эти идеи оказались востребованными. Вкупе с желанием обеспечить экономический рост практически рабской рабочей силой и ликвидировать «пятую колонну» это и привело к созданию ГУЛАГа.

Впрочем, самих лагерей системы ГУЛАГа на территории Беларуси не существовало. Заключенных из БССР отправляли в другие части Союза.



Карта ГУЛАГа. Фото: old.memo.ru

На территории Беларуси действовали другие лагеря. В западной части нашей страны, которая тогда входила в состав Польши, существовал концлагерь под названием Береза-Картузская. Он был основан в 1934-м и прекратил существование спустя пять лет. Тогда Западная Беларусь стала частью СССР. В этом лагере находись противники правящего режима.

Спустя два года началась Великая Отечественная война. Сколько лагерей было создано на территории Беларуси? Мы не смогли найти точное число лагерей в научных работах.

Как отмечало в 2010 году «РИА Новости», в ФРГ «принято разделение мест принудительного содержания людей в период Второй мировой войны на концлагеря и „иные места принудительного заключения, по условиям приравненных к концлагерям“, в которых, как правило, использовался принудительный труд». В этот список было включено примерно 1650 наименований концлагерей. Из них на территории нашей страны в качестве «иных мест» был утвержден 21 лагерь.