Немцев попросили не кататься на санках по братским могилам концлагеря

Источник материала: Tut.by

Некоторые посетители бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, на территории которого сейчас находится мемориал, ездили на санках по братским могилам. Администрация мемориала на своем сайте просит это прекратить. Информация об этом появилась на сайте Бухенвальда.



Освобожденные узники Бухенвальда. 16 апреля 1945 года. Изображение: wikipedia.org

— В зимнее время мы просим посетителей мемориала вести себя так, чтобы соответствовать достоинству места. Мы не можем мириться с нарушениями правил посещения в этом месте. В частности, мы будем сообщать о случаях нарушения покоя умерших из-за занятий зимними видами спорта возле могильного комплекса. Спасибо за ваше понимание, — написала администрация.

Историк Рикола-Гуннар Люттгенау рассказал Би-би-си, что на минувших выходных на местах захоронений было много следов от санок.

— Из-за пандемии объекты для зимних видов спорта в Тюрингии закрыты, и поэтому люди используют [для катания на санках] Мемориал, — говорит ученый. — К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту — катаются по лесу на лошадях или на мотоциклах.

Бухенвальд — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, который действовал в 1937—1945 годах. В нем погибло более 56 тысяч человек.