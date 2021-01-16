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Немцев попросили не кататься на санках по братским могилам концлагеря
16.01.2021 13:39 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые посетители бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, на территории которого сейчас находится мемориал, ездили на санках по братским могилам. Администрация мемориала на своем сайте просит это прекратить. Информация об этом
— В зимнее время мы просим посетителей мемориала вести себя так, чтобы соответствовать достоинству места. Мы не можем мириться с нарушениями правил посещения в этом месте. В частности, мы будем сообщать о случаях нарушения покоя умерших из-за занятий зимними видами спорта возле могильного комплекса. Спасибо за ваше понимание, — написала администрация.
Историк Рикола-Гуннар Люттгенау
— Из-за пандемии объекты для зимних видов спорта в Тюрингии закрыты, и поэтому люди используют [для катания на санках] Мемориал, — говорит ученый. — К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту — катаются по лесу на лошадях или на мотоциклах.
Бухенвальд — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, который действовал в 1937—1945 годах. В нем погибло более 56 тысяч человек.
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Некоторые посетители бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, на территории которого сейчас находится мемориал, ездили на санках по братским могилам....
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