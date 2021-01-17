"Песняру" Владимиру Мулявину в этом году исполнилось бы 80

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Вспоминали на этой неделе и легендарного "песняра". Владимиру Мулявину исполнилось бы 80. Народный артист СССР и Беларуси создал первый ВИА, гремевший на весь мир и собиравший тысячные залы в Америке.

Еще молодым гитаристом с Уралмаша случайно приехал в Минск в 60-х и не побоялся возродить белорусский фольклор в ритмах "Битлз". "Касіў Ясь канюшыну" до сих пор в топе самых узнаваемых национальных мелодий.

И ведь кажется, что знаем каждую деталь его биографии. От историй о победе на Всесоюзном конкурсе до подробностей, как микрофон бил Мулявина током (и только потому он оставил знаменитые усы). Жизнь народного артиста СССР сейчас пересказывают в книгах его родственники и коллеги по сцене.

Но мы все же нашли то, о чем говорят редко. За что народные Ширма и Титович невзлюбили Мулявина, как во времена железного занавеса удалось петь белорусские песни на американских стадионах? Расскажет Лидия Заблоцкая.

Даже с пометкой в паспорте "русский". Обычный парень с Уралмаша, так и не получив дипломную корочку в музучилище, поначалу подыгрывал артистам в филармониях Томска, Петрозаводска и Свердловска. Беларусь же появилась на концертной карте внезапно и незапланированно.

Минская филармония, пожалуй, самая известная репетиционная база Мулявина. Но мало кто знает, что попал сюда в 1961 случайно. Не по распределению, а в поисках денег. В Свердловске с этим было туго. Чтобы найти работу, паковал чемоданы в Москву. Но только на вокзале решил сменить конечную станцию. Приехать в Минск и устроиться в филармонию уговорил знакомый акробат Ван Ли. Мулявин попытался. Но первая попытка оказалась неудачной. Не взяли, гитаристов оказалось тут предостаточно. И никаких мечтаний о карьере в Беларуси и быть не могло.



Второе прослушивание и снова в Белгосфилармонию. Успешное только уже благодаря жене. Через заметку в газете "Объявляем конкурс" - учреждению нужно было заполнять пространства новой пристройки. Лидия Кармальская (тогда популярная исполнительница художественного свиста) была принята в штат сразу. Мулявин - в качестве дополнения к ней.

Ольга Брилон, музыковед: "Меня умилило, когда я листала личное дело Кармальской. Она пишет: "Муж, 22 года, работает гитаристом". Понимаете? До такой степени скромный человек, ничем не примечательный, не считая того, что он был невероятно одаренным и талантливым виртуозом".

Играл "Полет шмеля" за 56 секунд. Так собирал вокруг себя сослуживцев в роте самодеятельности. "Сложносочиненное" военное подразделение разместили в Уручье. Узнав, что Мулявин просрочил службу, его документы быстро находят в филармонии и призывают на срочку.

Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР: "Эти ребята должны все функции военные выполнять, причем на отлично. И параллельно, имея задатки музыканта, а многие из них были просто хорошими музыкантами, профессиональными, как Володя, и служба была очень тяжелой с его слов, надо было и стрелять, и бегать, и подтягиваться, и играть, и петь".

Полегче стало уже в ансамбле песни и пляски. Именно в его репетиционных паузах в Доме офицеров зарождались "Песняры". Чуть позже Мулявин собрал талантливых армейских друзей - Тышко, Яшкина, Мисевича. Тогда еще "Лявоны", аккомпанирующие на концертах, на своих внутренних репетициях втайне, на слух и через самодельную колонку подбирали хиты "Битлз".

Ольга Брилон, музыковед: "Они попытались на одном из концертов, просто в качестве эксперимента, спеть Yesterday. Боже мой, какой же был скандал. Худрук прибежал с перекошенным лицом. "Да что ж это такое, что вы делаете?" Конечно, было неприятно, речь шла о разгоне. Именно это, может быть, подстегнуло его дальше идти на своей ниве, на ниве белорусского фольклора работать".









Рукоплескали миллионы. Министр культуры Украины и вовсе предлагал Мулявину "прославлять украинскую песню так же, как и белорусскую" - за квартиру на Крещатике. Песняровский "Прорыв десятилетия", правда, встретили не все. Из исключений - хоровые дирижеры и музыковеды Ширма, Ровдо, Цитович. Народные артисты СССР на эксперименты над белорусским фольклором смотрели презрительно. Признать Мулявина композитором и проголосовать за его вступление в творческие госорганизации - категорическое нет.

Ольга Брилон, музыковед: "Всю жизнь они занимались изучением фольклора, притом что и Цитович, и Ширма они это годами культивировали. А тут появились какие-то выскочки и отняли у них кусок, отняли ниву, на которой они пахали. Как они говорили, "из мамки превратил в обезьянку". Мамка - это была народная песня, а обезьянка - то, что у них получилось в итоге".

На его стороне Игорь Лученок. Заступался и продвигал новаторскую музыку. Сопровождал в 1976 и на знаменитых гастролях в Америке. Такой контракт заключили только с "Песнярами" после успеха на музыкальной ярмарке "Мидем" в Каннах. Приглашение в Штаты на коммерческие концерты с 5 тысячами зрителей - невиданная роскошь для советских музыкантов. Первое турне за океан. Их приезд попал на первые полосы американской прессы. Daily News, The New York Times и Billboard назвали "Песняров" "русским вторжением на роковом фронте".

Ольга Брилон, музыковед: "Притом что они сначала были первым номером, на разогреве, там же была The New Christy Minstrels, очень известная в свое время фолк-группа в Америке. Сначала они были хедлайнерами, закрывали концерт, но после нескольких концертов все поменялось - их в начало, "Песняров" в конец".









"Песняры" стали первыми белорусами, кто спел в американской студии звукозаписи "Коламбия" для финального номера с коллегами по гастролям. Несколько песен разучили в автобусе. Сейчас в музее театральной и музыкальной культуры найдете эксклюзив - мини-винил с теми самыми рабочими записями.

Их узнавали не только по мулявинскому тембру и аранжировкам. Обязательно по усам, штанам клеш и кунтушам. Внешний имидж продумывался до мелочей. В конце 70-х отказываются от привычных комбинезонов, решили осовременить шляхетский костюм к 10-летию "Песняров". Мулявин дружил с художниками по костюмам и доверял их новаторским идеям. Тогда еще студент Юрий Пискун рискнул продумать эскизы в стиле XVII века.

Быть в тренде - Мулявин сам дерзко ставил задачи, почувствовав всенародную симпатию. Для реализации, кроме игравшей из всех утюгов "Вологды" и "Березового сока", создает первую в стране рок-оперу - "Песня о доле" на стихи Купалы. Правда, официально на афишах слово "рок" не найти. Цензура не пропустила насколько революционное описание.

Ольга Костюкович, заведующая музеем В. Г. Мулявина в Белгосфилармонии: "Ведь это было шоу в полном понимании этого слова. Для того чтобы воспроизвести на сцене тот сюжет, были приглашены сценографы, режиссер, балетмейстер. Были созданы специальные декорации и художник по свету. В штат "Песняров" вводятся новые единицы. И там не только исполнение вокальное, музыкальное, там было и целое световое действие".

Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР: "Задача "Песняров" была - не народ воспитывает, не публика воспитывает коллектив, а мы должны воспитывать народ. Я понимаю, что не каждый читал Купалу, Коласа, Богдановича. А ведь это же классика. А мы ее посредством и песен, и благодаря Мулявину".

Его авторитет был непререкаем в музыкальной среде. О совместной пластинке грезил даже Владимир Высоцкий.

Отказ не из-за звездной болезни. Ее не наблюдали. Серьезно продумывали каждый проект, потому что в золотые 70-е каждый день в съемках, репетициях и гастролях. При этом отсутствие в сегодняшнем понимании техрайдера, корпоративов и тысяч долларов. Хотя деньги водились.

Ольга Костюкович, заведующая музеем В. Г. Мулявина в Белгосфилармонии: "И родственники вспоминают, когда он видел, что человек тушуется (все-таки такая знаменитость, звезда, народный артист, член Союза композиторов перед ним), боится и не может что-либо произнести, то он говорил: "Да ладно, подойди и дерни меня за ус".

За период популярности и премьер Мулявин, сам того не подозревая, создал мировой бренд. Наконец белорусская музыка получила обертку в стильных ритмах "Битлз". Хоть и попал в Минск случайно, Мулявин влюбился в белорусов и новаторски сделал народные мелодии национальными гимнами.