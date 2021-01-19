Нарубил дров и выпил святой воды. Как Лукашенко провел крещенский вечер

Источник материала: Tut.by

Телеграмм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, как Александр Лукашенко провел вторую половину дня 19 января.

Сначала Лукашенко нарубил дров. Компанию ему составил шпиц Умка. На лапах у собаки можно заметить специальные ботиночки, защищающие от мороза и повреждений.

— То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню… Окунется ли? — заинтриговал канал.

Чуть позже появилось видео, где Александр Лукашенко опять же с Умкой сидит в беседке над родником. Умка уже без ботинок, но на столе.

— Вода на Крещение становится святыней. Ее благодать в целебной силе. Президент это знает, и вы не болейте, — пожелал всем «Пул Первого».

Выпить крещенской воды с хозяином пес отказался.

Напомним, 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Христиане верят, что крещенская вода долго не портится и обладает целебными свойствами.