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Артиллерийские орудия, жилые казематы и цейхгауз. Что посмотреть в новом музее в форту № 5?

20.01.2021 10:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отреставрированной горжевой казарме форта № 5 Брестской крепости открылась новая музейная экспозиция, сообщает на своем сайте Министерство культуры Беларуси.


Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Форт № 5 — один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости, находится примерно в 3,5 км от ядра мемориального комплекса. «Проводили реставрацию так, чтобы как можно меньше нарушить аутентичность форта. Например, здесь находится двухэтажный капонир. Таких больше нет в Брестской крепости, этим он уникален. Кроме того, это первый фортификационный объект в Беларуси, который музеефицирован», — заметил заведующий филиалом мемориала Александр Коркотадзе.


Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Новая экспозиция занимает шесть залов. Первый рассказывает об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. В третьем зале можно узнать о модернизации цитадели над Бугом в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также музейщики воссоздали интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза (помещение для хранения запасов. — TUT.BY), канцелярии форта и умывальни. Часть экспозиции сделали вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.


Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Реставрация форта № 5 завершила трехлетнюю программу мероприятий Союзного государства в Брестской крепости. За это время капитально отремонтированы девять объектов, реставрированы и открыты три музейные экспозиции.


Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

 
Теги: Брест
 
 
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Форт № 5 - один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости.
 
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