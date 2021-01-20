Артиллерийские орудия, жилые казематы и цейхгауз. Что посмотреть в новом музее в форту № 5?

Источник материала: Tut.by

В отреставрированной горжевой казарме форта № 5 Брестской крепости открылась новая музейная экспозиция, сообщает на своем сайте Министерство культуры Беларуси.



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Форт № 5 — один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости, находится примерно в 3,5 км от ядра мемориального комплекса. «Проводили реставрацию так, чтобы как можно меньше нарушить аутентичность форта. Например, здесь находится двухэтажный капонир. Таких больше нет в Брестской крепости, этим он уникален. Кроме того, это первый фортификационный объект в Беларуси, который музеефицирован», — заметил заведующий филиалом мемориала Александр Коркотадзе.



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Новая экспозиция занимает шесть залов. Первый рассказывает об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. В третьем зале можно узнать о модернизации цитадели над Бугом в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также музейщики воссоздали интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза (помещение для хранения запасов. — TUT.BY), канцелярии форта и умывальни. Часть экспозиции сделали вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

Реставрация форта № 5 завершила трехлетнюю программу мероприятий Союзного государства в Брестской крепости. За это время капитально отремонтированы девять объектов, реставрированы и открыты три музейные экспозиции.



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»



Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»