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От создателя "Твин Пикс": лучшие фильмы сюрреалиста Дэвида Линча

20.01.2021 10:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© REUTERS / MARIO ANZUONI
Дэвид Линч получил почетный "Оскар" и оценил вкус жюри
20 января свой день рождения празднует культовый американский режиссер Дэвид Личн. Легендарному создателю "Твин Пикса" исполняется 75 лет. Фильмы Линча запоминаются с первого взгляда: странные, причудливые и сюрреалистичные. Стоит отметить еще одну страсть режиссера - музыку: его эксперименты в этой сфере не раз называли такими же авангардными и дерзкими, как и картины мастера.

С чего же начать путешествие во Вселенную Дэвида Линча? Пожалуй, с лучших из его киноработ. Лучшие фильмы Линча - в специальной подборке Sputnik.

Синий бархат

Малхолланд Драйв

Простая история

Человек-слон

Твин Пикс

 
 
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В честь 75-летия самого загадочного режиссера, Sputnik собрал лучшие фильмы маэстро, которые нужно посмотреть каждому.
 
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