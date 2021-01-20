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От создателя "Твин Пикс": лучшие фильмы сюрреалиста Дэвида Линча
20.01.2021 10:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© REUTERS / MARIO ANZUONI
С чего же начать путешествие во Вселенную Дэвида Линча? Пожалуй, с лучших из его киноработ. Лучшие фильмы Линча - в специальной подборке Sputnik.
Синий бархат
Малхолланд Драйв
Простая история
Человек-слон
Твин Пикс
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В честь 75-летия самого загадочного режиссера, Sputnik собрал лучшие фильмы маэстро, которые нужно посмотреть каждому.
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