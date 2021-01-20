Источник материала: Sputnik Беларусь

20 января свой день рождения празднует культовый американский режиссер Дэвид Личн. Легендарному создателю "Твин Пикса" исполняется 75 лет. Фильмы Линча запоминаются с первого взгляда: странные, причудливые и сюрреалистичные. Стоит отметить еще одну страсть режиссера - музыку: его эксперименты в этой сфере не раз называли такими же авангардными и дерзкими, как и картины мастера.

С чего же начать путешествие во Вселенную Дэвида Линча? Пожалуй, с лучших из его киноработ. Лучшие фильмы Линча - в специальной подборке Sputnik.

Синий бархат

Малхолланд Драйв

Простая история

Человек-слон

Твин Пикс