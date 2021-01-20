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Участница проекта "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила первую сольную песню

20.01.2021 19:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Финалистка первого сезона и участница третьего сезона международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" на НТВ Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко".

© Sputnik
Даша Чернова выступила на открытии четвертого сезона "Ты супер!" – видео

Даша родом из Минска, с детства ее воспитывала тетя. Вокалом девушка начала заниматься еще в детском саду, в этом ей помогала бабушка, преподававшая музыку. В 2017 и 2019 годах Даша принимала участие в проекте "Ты супер!", а в 2020-м выступила в четвертом сезоне шоу в качестве специального гостя. Сейчас Даша активно занимается музыкой. Сегодня на всех популярных музыкальных площадках вышел ее первый трек под названием "Сладко", автором слов и композитором является Александр Степин, концертмейстер проекта "Ты супер!".

"Два года мы шли к тому, чтобы выпустить "Сладко". За это время было записано три варианта песни. Самый первый мы записали еще на базе "Ты супер!" во время третьего сезона. Именно тогда концертмейстер проекта Александр Степин подошел ко мне и сказал: "Даша, я написал песню и хочу, чтобы ты ее исполнила", – говорит Чернова.

Напомним, международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый трек под названием "Сладко" белорусской исполнительницы вышел на всех популярных музыкальных площадках.
 
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