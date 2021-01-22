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В библиотеке под Витебском расцвел вонючий «трупный цветок» (и это действительно редкость)

22.01.2021 12:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экзотическое растение — аморфофаллус коньяк (его еще называют «трупный цветок», «дьявольский язык» и «змеиная пальма») — расцвело в библиотеке в агрогородке Октябрьская Витебского района, сообщает «Жыццё Прыдзвіння».


Фото: pridvinje.by

Растение цвело больше недели, и все это время сельчане приходили в библиотеку не только за книгами, но и полюбоваться на необычный цветок. Фиолетово-бордовое соцветие напоминает огромный цветок каллы. Правда, растение источает неприятный запах — гнилого мяса. В народе его называют «трупный цветок», «дьявольский язык» и «змеиная пальма».

В библиотеке рассказали, что растению — 19 лет, за эти годы оно цвело дважды: восемь лет назад и сейчас. Цветок неприхотлив в уходе, но требует грамотного полива. Диковинку когда-то принесла в библиотеку одна из читательниц.

Специалисты говорят, что даже в ботанических садах под присмотром профессионалов это тропическое растение нечасто балует цветением, а в комнатных условиях увидеть гигантский бутон — большая редкость.

 
 
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Специалисты говорят, что даже в ботанических садах под присмотром профессионалов это тропическое растение нечасто балует цветением, а в комнатных условиях...
 
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