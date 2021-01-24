Союз с Гитлером. Почему Румыния поддержала нацистов и как мятеж 1941 года повлиял на ее историю

Источник материала: Tut.by

80 лет назад, в середине января 1941 года, в баварском Оберзальцберге Адольф Гитлер впервые обсудил детали планируемого нападения на СССР с новым, но перспективным союзником — румынским премьер-министром Ионом Антонеску. А через несколько дней в Бухаресте закончило свой короткий век фашистское «Национально-легионерское государство», уступив место пронацистской военной диктатуре с маршалом Антонеску во главе. Эти события не только определили роль Румынии в войне гитлеровского блока против СССР, но и оставили заметный след в дальнейшей ее истории. Дающий о себе знать и сегодня, пишет «Радио Свобода».



Министр иностранных дел Германии Риббентроп (слева) и Ион Антонеску в январе 1943 года. Фото: wikipedia.org

«Только мы, маршал и я, знаем день…»

Январская встреча Антонеску с Гитлером не была первой. Сближение Бухареста с Берлином шло очень быстро с середины 30-х годов. Экономически привлекательный для Германии партнер, крупнейший экспортер нефтепродуктов в тогдашней Европе, Румыния с каждым годом становилась нацистам все ближе и идеологически. Введенное в начале 1938 года расовое законодательство практически копировало Нюрнбергские законы . Последовавшая недолгая «королевская диктатура» Кароля II превратила фашизм, пусть и в «самобытной» румынской православно-шовинистской версии, в официальную доктрину.

Горизонт тем временем мрачнел. 22 июня 1940 года пала Франция, традиционный союзник и защитник Румынии. Через несколько дней, получив ультиматум от СССР, Бухарест принужден был уступить Бессарабию и Северную Буковину . 30 августа Северная Трансильвания отходит Венгрии, а спустя неделю Болгария получает небольшой причерноморский район Южной Добруджи . Возникшая на европейской карте после Первой мировой войны Великая Румыния практически перестает существовать. Страну сотрясают гражданские протесты, правительство уходит в отставку, и 6 сентября Кароля II вынуждают к отречению в пользу несовершеннолетнего кронпринца Михая . Официальным регентом становится премьер Ион Антонеску .

Одновременно через свои дипломатические каналы Берлин все яснее дает понять, что сложная ситуация, в которую попало заметно ужавшееся в границах королевство, вполне поправима — разумеется, с помощью Рейха. Ведь главный враг у обеих стран един — сталинский СССР. В конце ноября 1940-го Румыния вступает в число стран Оси .

Соответственно, Drang nach Osten — «натиск на Восток», в котором заинтересованы обе стороны, стал центральной темой переговоров в Оберзальцберге. Румынии гарантируют возврат утраченных ею восточных областей — в отличие от северных и южных, «отписанных» другим сателлитам Рейха. Впрочем, земли на востоке много, и Антонеску может определенно рассчитывать на немедленную компенсацию в виде Одессы и Транснистрии . А в перспективе не исключено, что и на другие районы юго-западной Украины.

План нападения на СССР и раздела советских территорий обсуждается вчетвером. Кроме фюрера, немецкую сторону представляет рейхсмаршал Герман Геринг; Антонеску ассистирует его однофамилец и правая рука Михай Антонеску — тогдашний министр юстиции и в дальнейшем шеф румынской дипломатии. Ясно, что из соображений секретности в протоколе переговоров отсутствуют какие-либо конкретные даты. Но о том, что дата нападения названа была именно тогда, а не в ходе следующей встречи 12 июня, свидетельствует обнаруженная после войны в бумагах Михая Антонеску январская дневниковая запись. «Мы установили дату, — отметил тогда советник премьера, — и только мы, маршал Антонеску и я, знаем день, когда Германия и Румыния объявят войну России».

«Государство, а не идеология»





В заинтересованности и надежности маршала Антонеску у Гитлера к тому моменту сомнений не оставалось. Куда менее стабильной выглядела ситуация в правительстве Румынии, на сей счет фюрер желал гарантий, и потому вероятный транзит власти в пользу единоличной военной диктатуры, с которой Берлину проще было бы взаимодействовать, стал вторым по важности сюжетом баварских переговоров.

Наспех сформированное в сентябре 1940-го правительство так называемого Национал-легионерского государства фактически состояло из двух фракций, чьи разногласия касались никак не идеологии — и те, и другие симпатизировали нацистам, — но методов. «Государственнику» Иону Антонеску противостоял вице-премьер Хориа Сима , популист с заметным креном в анархию. Руководимая им с конца 1938 года Железная гвардия (она же — Легионерское движение), третья по величине фашистская парамилитарная структура Европы, была одновременно и самым «общенародным» движением в истории Румынии, с поддержкой во всех социальных слоях. Практиковавшие политический терроризм и стихийные самосуды, «зеленорубашечники» в 30-е годы попеременно становились то орудием сведения счетов враждовавших политических группировок, то жертвами репрессий со стороны власти, — пока сами не получили представительства в ее высших эшелонах. Но и тогда легионеры не отказались от привычного им стиля.

Конфликт Антонеску и Симы достиг апогея поздней осенью 1940-го, после легионерского самосуда над 65 функционерами прежнего правительства Кароля II. Тогда же был убит и один из бывших премьеров Румынии, видный историк Николае Йорга . 29 ноября Антонеску приказал Симе разоружить Легионерскую полицию, но тот отказался. Благодаря аккуратным ежедневным отчетам немецкого посла Вильгельма Фабрициуса Берлин располагал детальной информацией о назревавшем вооруженном столкновении.

Кроме собственных боевиков, Сима мог рассчитывать в основном на подразделения полиции по всей стране: МВД было почти сплошь легионерским. Антонеску, в свою очередь, поддерживали армия и жандармерия. В спецслужбах же царили смешанные настроения — впрочем, с перевесом в пользу «государственников».

Прагматичный выбор Гитлера не встретил энтузиазма наиболее идеологизированного крыла нацистской партии — и прежде всего Геббельса и Гиммлера. Еще не знавший о победе регулярной армии в трехдневном побоище на улицах Бухареста, Геббельс записал в своем дневнике 24 января: «В Румынии пока ничего не ясно. Легионеры продолжают свой мятеж, и Антонеску выдает приказы стрелять по ним. Фюрер, в свою очередь, говорит, что желает партнерства с государством, а не с идеологией. Однако сердцем я с ними».

«Крестовый поход против жидокоммуны»





Легионерский мятеж 21−24 января сопровождался невиданным по масштабам погромом, ставшим началом румынского Холокоста. Поджоги целых кварталов в юго-восточной части столицы, населенной в основном мастеровым еврейским людом, санкционировал шеф столичной полиции. Из 125 погибших большинство было брутально растерзано — как в полицейских участках, так и на городской бойне, где жертв заживо подвешивали на крючьях для разделки туш. Точная статистика раненых и покалеченных отсутствует, известно лишь, что было их не менее 4 тысяч. Были разграблены и дотла сожжены две синагоги — в том числе главная святыня румынских сефардов , известная в мультиэтничном Бухаресте как «Испанский храм». 1274 здания превратили в руины, а изнасилования и грабежи просто не поддавались подсчету.

Во всем этом кошмаре самое сильное впечатление на Антонеску произвели двести отбитых у легионеров грузовиков, до отказа заполненных не только ценностями и деньгами, но и всем подряд, что можно было унести. Неинституциональный подход к «аризации» еврейской собственности новый «кондукэтор» (вождь) не приветствовал.

После подавления мятежа массовое безумие в одночасье сменилось массовым страхом. Число официально подозреваемых быстро выросло до почти 16 тысяч (большинство, правда, отпустили за отсутствием улик). Атмосферу тех дней передал в книге «Город-бойня» один из очевидцев, румынский журналист еврейского происхождения Филипп Бруня-Фокс: «Хочется остановить первого встречного на улице, и, выкрикнув ему в лицо: „Легионер!“, увидеть, как он перепугается».

Но уже февральские декреты нового вождя дали понять: «расово неполноценным» гражданам наступивший порядок облегчения не сулит. Более того, к ставшей повседневностью антиеврейской и антивенгерской пропаганде добавилась еще и антиславянская. Народ нужно было готовить к «крестовому походу против жидокоммуны», и давно уже подцензурная пресса запестрела определениями вроде «славянских варваров» и «жидо-русских». К лету антиславянские настроения в обществе достигнут пика. Оппонируя той части нацистов, которые были не против создания марионеточного украинского государства в 1941 году, Михай Антонеску напишет в официальном обращении в рейхсканцелярию: «На мой взгляд, основным вопросом реконструкции Европы является решение славянской проблемы… В отношении славян у нас не должно быть колебаний, и любую политику, предвидящую изоляцию, нейтрализацию и оккупацию славянских территорий, следовало бы считать легитимной».

Что же до антикоммунистической пропаганды, то в чистом виде, лишенная этнической «упаковки», она едва ли сработала бы: представление о коммунизме у румынской публики было очень размытым. Компартия Румынии, запрещенная еще в 1924 году, не насчитывала и двух тысяч членов, при этом большая часть ее контролируемой Коминтерном верхушки находилась в эмиграции в СССР.

Дома и на Западе

Хориа Сима. Изображение: wikipedia.org

Тем нескольким тысячам легионеров, что получили тюремные сроки за попытку госпереворота (но и только), после 22 июня 1941 года Антонеску предложил альтернативу — Восточный фронт. Там многие из них и закончили свои дни. О судьбах других — в том числе инициаторов мятежа Хории Симы и Виорела Трифы — позаботилось руководство СС, вывезя их в Германию. Продержавшись до конца войны в статусе интернированных на нацистском довольствии, эта группа в большинстве сдалась американцам, и, получив удостоверения перемещенных лиц, отбыла в США.

Самые осмотрительные выбрали Испанию или Латинскую Америку — и, как оказалось, недаром. К моменту, когда факты биографии Виорела Трифы стали известны властям США, тот успел стать видным иерархом Румынской православной церкви в изгнании. Лишенный американского гражданства в 1980 году, Трифа добровольно покинул Соединенные Штаты и весь остаток жизни судился с властями Португалии, также объявившими его персоной нон грата. А Хориа Сима спокойно умер в своей мадридской квартире в 1993 году.

Не участвовавшие в мятеже идеологи румынского фашизма Никифор Крайник и Константин Нойка отсидели свои сроки после войны, при коммунистической власти. Но в 60-е годы новый кондукэтор, Николае Чаушеску, затеял «культурную революцию» в духе национал-коммунизма, и оба ветерана Железной гвардии получили — и приняли — предложения о сотрудничестве в пропагандистском аппарате. Творец термина «жидо-русские» Крайник закат своих дней встретил редактором журнала Glasul Patriei («Голос Родины»), ориентированного на румынскую антикоммунистическую эмиграцию на Западе.

Длинный след румынского фашизма

Вьорел Трифа. Изображение: wikipedia.org

Неуместность начавшейся после 1989 года полемики о реабилитации Иона Антонеску румынская посткоммунистическая элита осознала к концу 90-х. Но попытки «точечного» обеления легионеров-интеллектуалов продолжаются до сих пор. Их тексты, за исключением открыто экстремистских, переиздают как респектабельные фирмы, вроде плюралистичного издательства Humanitas, так и издатели поскромнее — и нередко весьма ангажированные, вроде Vremea.

Надо заметить, что ни в одной стране Европы, не исключая и Германию, фашистские (и нацистские) идеи не захватили интеллектуальную среду так повально, как случилось это в Румынии 30-х годов. Незапятнанных литературных и философских репутаций межвоенный период истории Румынии оставил очень немного. Сегодня у этого факта, впрочем, есть и иная сторона: борьба за «дорогие сердцу имена» идет в основном на страницах интеллектуальных изданий, почти не просачиваясь в СМИ с широкой циркуляцией. Не пользуется массовым успехом и политический экстремизм. Популярная в 90-е партия Romania Mare («Великая Румыния») , заметно «сдувшись» в конце нулевых, с 2014 года превратилась в маргинальную, утратив представительство в Европарламенте.

Поэтому появление в парламенте самой Румынии после выборов 6 декабря Альянса за объединение румын (AUR) , получившего 9% голосов, стало неприятным сюрпризом для страны, привыкшей думать, что основная ее проблема — коррупция, а не политический экстремизм. Конечно, напрямую румынскому фашизму AUR не наследует, являясь типичным антисистемным правопопулистским продуктом ХХI века с соответствующим реквизитом: этническим национализмом, клерикализмом, гомофобией, отрицанием COVID-19, трепетным отношением ко всевозможной конспирологии.

Член руководства AUR Клаудиу Тырзиу прославился тем, что совместно с НПО Pro Familia и группой православных иерархов в октябре 2018 года пытался провести конституционный референдум. Он, согласно изложенной на флаерах мысли устроителей, должен был «спасти наших детей от ада однополых браков». Тихо провалившуюся из-за ничтожной явки акцию в народе прозвали «индифферендумом».

«Мы никакие не экстремисты, — поспешил уточнить в финале недавней предвыборной кампании лидер партии Джордже Симион , — мы радикалы». Действительно, в программных заявлениях AUR — призывы к воссоединению Республики Молдова с Румынией, громкая антивенгерская и чуть более приглушенная антицыганская риторика. А в верхушке партии — такие личности, как писатель Сорин Лаврик и блогер Дан Танасэ, известные нескрываемыми пролегионерскими симпатиями.

80 лет — не такой уж большой срок?