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Планируют новые проекты. Назвали вероятную дату «Славянского базара-2021» в Витебске

25.01.2021 08:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юбилейный 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», возможно, пройдет с 14 по 19 июля, сообщают «Витьбичи».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Основные мероприятия мероприятия фестиваля запланированы на 15−18 июля, но по традиции на «Славянском базаре» есть куда сходить за день до открытия и на следующий день после закрытия. В этом году это 14 и 19 июля.

Горисполком утвердил оргкомитет по подготовке фестиваля, план по благоустройству Витебска к этому событию.

На заседании горисполкома отметили, что на фестивале планируют новые проекты.

 
Теги: Витебск
 
 
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Горисполком утвердил оргкомитет по подготовке фестиваля.
 
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