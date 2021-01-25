Планируют новые проекты. Назвали вероятную дату «Славянского базара-2021» в Витебске

Источник материала: Tut.by

Юбилейный 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», возможно, пройдет с 14 по 19 июля, сообщают «Витьбичи».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Основные мероприятия мероприятия фестиваля запланированы на 15−18 июля, но по традиции на «Славянском базаре» есть куда сходить за день до открытия и на следующий день после закрытия. В этом году это 14 и 19 июля.

Горисполком утвердил оргкомитет по подготовке фестиваля, план по благоустройству Витебска к этому событию.

На заседании горисполкома отметили, что на фестивале планируют новые проекты.