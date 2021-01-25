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В Москве найден мертвым известный стендап-комик. Подозревают суицид
25.01.2021 10:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актер и стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве. Об этом
Шаляпина обнаружила в квартире в 4 утра его жена. Приехавшая скорая констатировала смерть. Полиция проводит проверку. Вероятно, Шаляпин покончил с собой, ему был 41 год.
Актер и стенд-ап комик Александр Шаляпин был участником Stand Up Show. В кино он дебютировал в 2006 году в фильме «Бумер: Фильм второй». Снимался также в кино и сериалах «Универ. Новая общага», «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок», «Сваха» «Глухарь-2» и других.
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Приехавшая скорая констатировала смерть.
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