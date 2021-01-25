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Претендентов на путевку "Славянского базара в Витебске" объявят сегодня

25.01.2021 10:35 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня объявят финалистов национального отбора на "Славянский базар в Витебске". В полдень в Молодежном театре эстрады состоится прослушивание победителей первого тура. Впервые оно пройдет не дистанционно, а вживую. Из 32 участников экспертной группе надо выбрать 10 финалистов. Напомним, "Славянский базар в Витебске" в этом году станет юбилейным - 30-м по счету.
 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня объявят финалистов национального отбора на "Славянский базар в Витебске". В полдень в Молодежном театре эстрады состоится прослушивание победителей...
 
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