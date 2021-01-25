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Прием заявок для участия в нацотборе на "Евровидение-2021" до 31 января
25.01.2021 10:35 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПредстоящее воскресенье -
Впервые в истории нацотбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звукаК участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом до 6 человек. Кандидатами могут стать артисты от 16 лет. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более 3 минут. Языковые ограничения отсутствуют. Напомним, победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме.
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Предстоящее воскресенье - последний день приема заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Организатором проекта традиционно выступает...
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