Источник материала: БT

Впервые в истории нацотбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прием заявок для участия в нацотборе на "Евровидение-2021" до 31 января Предстоящее воскресенье - последний день приема заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Организатором проекта традиционно выступает...

Предстоящее воскресенье -. Организатором проекта традиционно выступает Белтелерадиокомпания. Прием заявок проходит на официальномТам можно ознакомиться с положением конкурса и разместить необходимые документы, информацию о себе и песне.К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом до 6 человек. Кандидатами могут стать артисты от 16 лет. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более 3 минут. Языковые ограничения отсутствуют. Напомним, победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме.