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Прием заявок для участия в нацотборе на "Евровидение-2021" до 31 января

25.01.2021 10:35 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Предстоящее воскресенье - последний день приема заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Организатором проекта традиционно выступает Белтелерадиокомпания. Прием заявок проходит на официальном сайте компании tvr.by. Там можно ознакомиться с положением конкурса и разместить необходимые документы, информацию о себе и песне.

Впервые в истории нацотбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука

К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом до 6 человек. Кандидатами могут стать артисты от 16 лет. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более 3 минут. Языковые ограничения отсутствуют. Напомним, победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме.
 
 
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Предстоящее воскресенье - последний день приема заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Организатором проекта традиционно выступает...
 
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