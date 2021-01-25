ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умерла актриса Светлана Никипелова

25.01.2021 12:13 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актриса Светлана Никипелова умерла 22 января 2020 года на 77-м году жизни. Кремация состоялась 24 января. Об этом TUT.BY сообщил актер Игорь Подливальчев.


Светлана Никипелова в фильме «Руины стреляют». Фото: kino-teatr.ru

Светлана Никипелова родилась в 1944 году в Оренбургской области (Россия). В 1965-м окончила актерский факультет Белорусского театрально-художественного института (курс народного артиста Беларуси Дмитрия Орлова) и стала актрисой Коласовского театра (Витебск). С 1967 года и до начала 2010-х годов являлась актрисой Купаловского театра.

— Некалькімі штрыхамі яна магла даць яснае ўяўленне пра персанажа. Працавала стрымана, лаканічна, часам неяк арыстакратычна, — отметила в комментарии TUT.BY театральный критик Жанна Лашкевич.

В 1970 году Никипелова начала сниматься в кино, дебютировав в роли Ольги в военной драме «Руины стреляют» режиссера Виталия Четверикова (фильм был посвящен Минскому подполью).

Также снималась в фильмах «Время выбрало нас», «Атланты и кариатиды», «Трибунал». В десятые годы активно снималась в сериалах — «Каменская», «Псевдоним „Албанец“» и других.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Светлана Никипелова умерла 22 января 2020 года на 77-м году жизни. Кремация состоялась 24 января.
 
Новости дня
Новости культуры
 
29-летний культуролог возглавил Национальное агентство по туризму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by