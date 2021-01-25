Умерла актриса Светлана Никипелова

Источник материала: Tut.by

Актриса Светлана Никипелова умерла 22 января 2020 года на 77-м году жизни. Кремация состоялась 24 января. Об этом TUT.BY сообщил актер Игорь Подливальчев.



Светлана Никипелова в фильме «Руины стреляют». Фото: kino-teatr.ru

Светлана Никипелова родилась в 1944 году в Оренбургской области (Россия). В 1965-м окончила актерский факультет Белорусского театрально-художественного института (курс народного артиста Беларуси Дмитрия Орлова) и стала актрисой Коласовского театра (Витебск). С 1967 года и до начала 2010-х годов являлась актрисой Купаловского театра.

— Некалькімі штрыхамі яна магла даць яснае ўяўленне пра персанажа. Працавала стрымана, лаканічна, часам неяк арыстакратычна, — отметила в комментарии TUT.BY театральный критик Жанна Лашкевич.

В 1970 году Никипелова начала сниматься в кино, дебютировав в роли Ольги в военной драме «Руины стреляют» режиссера Виталия Четверикова (фильм был посвящен Минскому подполью).

Также снималась в фильмах «Время выбрало нас», «Атланты и кариатиды», «Трибунал». В десятые годы активно снималась в сериалах — «Каменская», «Псевдоним „Албанец“» и других.