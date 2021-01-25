Источник материала: БT

В эти минуты молодые исполнители со всей страны сражаются за место в финале национального отбора на "Славянский базар в Витебске". Прослушивание на 30-й международный конкурс проходит в режиме концерта.

Всего на сцене Молодежного театра эстрады сегодня споют 32 артиста от 18 до 30 лет. Это победители отборочных туров в своих регионах. Многие исполняют не просто славянские хиты, а премьерные песни, написанные специально к отбору.

Впереди у конкурсантов исполнение мировых хитов. Прослушивание впервые проходит не в видеоформате. Десятку финалистов определяет экспертная группа. Это представители Минкульта и Академии искусств, певцы Театра эстрады и народные артисты Беларуси.

Имена финалистов национального отбора объявят ближе к вечеру. Сам же главный этап, где назовут представителя Беларуси на юбилейном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск", пройдет в марте.