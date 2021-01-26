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На своем рабочем месте задержан сотрудник Белгосфилармонии

26.01.2021 09:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Артист Камерного хора Денис Иванов был задержан вчера, 25 января, в Белгосфилармонии, где он работает. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги.


Денис Иванов (слева). Коллаж: t.me/by_culture

Как рассказали нам коллеги Дениса, его задержали на работе в 14 часов и повезли на допрос. Люди, которые пришли за Ивановым, не представились.

После Денис позвонил коллегам и сказал, что находится на допросе. Его пообещали отпустить в 19 часов.

— Во время разговора Денис спросил, где находится, чтобы адвокат мог приехать к нему. Ему ответили, что в милиции, больше ничего.

Коллеги Дениса Иванова предполагают, что он вечером вчерашнего дня он находился в Первомайском РУВД города Минска.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, местонахождение Иванова неизвестно. Коллеги предполагают, что он может находиться на Окрестина. Но подтверждение этой информации у нас нет.

Это не первое задержание Иванова. В конце октября — начале ноября 2020 года задерживался как он, так и другие представители академической музыки (руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская, хоровой дирижер Татьяна Галуза и другие). В ноябре Иванов получил 15 суток по статье 17.1 «Мелкое хулиганство».

 
Теги: Минск
 
 
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Артист Камерного хора Денис Иванов был задержан вчера, 25 января, в Белгосфилармонии, где он работает.
 
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