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На своем рабочем месте задержан сотрудник Белгосфилармонии
26.01.2021 09:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Артист Камерного хора Денис Иванов был задержан вчера, 25 января, в Белгосфилармонии, где он работает. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги.
Как рассказали нам коллеги Дениса, его задержали на работе в 14 часов и повезли на допрос. Люди, которые пришли за Ивановым, не представились.
После Денис позвонил коллегам и сказал, что находится на допросе. Его пообещали отпустить в 19 часов.
— Во время разговора Денис спросил, где находится, чтобы адвокат мог приехать к нему. Ему ответили, что в милиции, больше ничего.
Коллеги Дениса Иванова предполагают, что он вечером вчерашнего дня он находился в Первомайском РУВД города Минска.
По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, местонахождение Иванова неизвестно. Коллеги предполагают, что он может находиться на Окрестина. Но подтверждение этой информации у нас нет.
Это не первое задержание Иванова. В конце октября — начале ноября 2020 года
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Артист Камерного хора Денис Иванов был задержан вчера, 25 января, в Белгосфилармонии, где он работает.
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