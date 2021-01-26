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Уволенный из Президентского оркестра Виктор Бабарикин нашел новую работу

26.01.2021 11:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маэстро Виктор Бабарикин нашел новую работу. Теперь он является дирижером Белгосфилармонии. Информацию об этом TUT.BY подтвердил директор учреждения Александр Никита.

Виктор Бабарикин. Фото: TUT.BY

— Да, теперь Виктор Бабарикин работает у нас дирижером. Уже 13 февраля маэстро презентует свой первый проект «Мужчина & Женщина». Это коллобарация Белгосфилармонии и симфонического оркестра радио. В его исполнении прозвучат лучшие романтические мелодии (музыка А. Пьяццоллы, М. Леграна, Э. Морриконе, Э.-Л.Уэббер и других композиторов), — отметил Александр Никита.

Виктор Бабарикин родился в 1978 году. Окончил Минский музыкальный колледж имени Глинки (фортепиано, оркестровое дирижирование, 1997) и оркестровый факультет Белорусской академии музыки (2002). Заслуженный артист Беларуси.

В 1996—1999 годах работал артистом духового оркестра «Немига», а также преподавал в Боровлянской детской музыкальной школе. В 1999—2003 годах руководил духовым оркестром и преподавал дирижирование в Минском музыкальном колледже имени Глинки, был концертмейстером сценического оркестра Национального театра оперы и балета, а также дирижером оркестра Белорусской академии музыки «Фанфары Беларуси».

В 2002 году по распоряжению Александра Лукашенко был создан Президентский оркестр. С того времени его как главный дирижер и художественный руководитель возглавлял Виктор Бабарикин.

В октябре 2019 года Бабарикина сняли с должности.

 
 
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Маэстро Виктор Бабарикин нашел новую работу. Теперь он является дирижером Белгосфилармонии.
 
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