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Уволенный из Президентского оркестра Виктор Бабарикин нашел новую работу
26.01.2021 11:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маэстро Виктор Бабарикин нашел новую работу. Теперь он является дирижером Белгосфилармонии. Информацию об этом TUT.BY подтвердил директор учреждения Александр Никита.
— Да, теперь Виктор Бабарикин работает у нас дирижером. Уже 13 февраля маэстро презентует свой первый проект
Виктор Бабарикин родился в 1978 году. Окончил Минский музыкальный колледж имени Глинки (фортепиано, оркестровое дирижирование, 1997) и оркестровый факультет Белорусской академии музыки (2002). Заслуженный артист Беларуси.
В 1996—1999 годах работал артистом духового оркестра «Немига», а также преподавал в Боровлянской детской музыкальной школе. В 1999—2003 годах руководил духовым оркестром и преподавал дирижирование в Минском музыкальном колледже имени Глинки, был концертмейстером сценического оркестра Национального театра оперы и балета, а также дирижером оркестра Белорусской академии музыки «Фанфары Беларуси».
В 2002 году по распоряжению Александра Лукашенко был создан Президентский оркестр. С того времени его как главный дирижер и художественный руководитель возглавлял Виктор Бабарикин.
В октябре 2019 года Бабарикина
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Маэстро Виктор Бабарикин нашел новую работу. Теперь он является дирижером Белгосфилармонии.
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