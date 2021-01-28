Гонорар - семь рублей. Плюсы и минусы персональной энциклопедии о Короткевиче

Источник материала: Tut.by

Персональная энциклопедия — редкая птица в белорусском книгоиздании. Ранее такие книги выпускались о Франциске Скорине и Янке Купале. Теперь пришла очередь Владимира Короткевича. Изучили это издание, вышедшее в издательстве «Белорусская энциклопедия», и попытались разобраться в его сильных и слабых сторонах.



Фото: bel-en.by

Около тысячи статей, стильная обложка и десятки иллюстраций

Если бы этой энциклопедии не было, ее стоило бы придумать. И причина не только в юбилее классика белорусской литературы, который отметили в конце ноября прошлого года. «Уладзімір Караткевіч» представляет собой точный срез состояния, в котором сейчас находится белорусская гуманитарная наука.

Вот, к примеру, одна цитата. «Творчасць Сіпакова канца 20 — пачатку 21 стагоддзя пераконвае ў тым, што ў ёй назаўсёды адлюстравалася вялікая душа Караткевіча». Как это понимать? Какую научную ценность несет эта мысль? Впрочем, обо всем по порядку.

Одна из сильных сторон книги — ее оформление (художник П. Баранов). Стильная обложка, много иллюстраций (в том числе архивных фото, картин, сцен из спектаклей, поставленных по произведениям Короткевича и т.д.), читабельный шрифт — эту энциклопедию приятно держать в руках, рассматривать, читать и обращаться к ней впоследствии.

В энциклопедии размещено около 1 тысячи статей. Благодаря редакторам книги — это В. Давидович, А. Дылейко, А. Левитина, Е. Масло, С. Молчан и В. Орсич — на ее страницах можно узнать о биографии Короткевича, его произведениях, друзьях и знакомых, исследователях его творчества, актерах, исполнявших роли в спектаклях и фильмах по его произведениям, местах, где бывал писатель, особенностях его стиля и т.д. Есть такие статьи, как «Природа и Владимир Короткевич», «Фольклор», представлен общий библиографический список всех книг Короткевича и литературы о нем. Редакторы привлекли к написанию статей многих ученых (в том числе из-за границы — например, Вячеслава Левицкого, который написал ряд интересных статей об украинских страницах в биографии нашего классика).

В любом случае, фундаментальная 18-томная энциклопедия выходила давно, а энциклопедический шеститомник «Культура Беларусі» дошел до читателей в сокращенном варианте (первые пять томов этого издания включили статьи с А до М, последний — с М и до Я. Нонсенс для изданий такого типа). Поэтому для многих читателей информация из нового издания поможет уточнить те или иные биографические данные, поможет разобраться в тех или иных аспектах творчества Короткевича.

Впрочем, критерий для включения в энциклопедию иногда вызывает вопросы. Так, некоторые герои попали на ее страницы, потому что посвятили Короткевичу одно стихотворение или эссе. Уточню, что они не разбирали и не осмысливали его творчество, а просто поставили посвящение или использовали в качестве эпиграфа к своим книгам его строки.

Еще более спорный момент — влияние Короткевича на того или иного писателя (это также являлось критерием для попадания на страницы энциклопедии). Например, влияние классика белорусской литературы на творчество Людмилы Рублевской колоссально, поэтому развернутая статья о ней не вызывает вопросов. Но в статье о Янке Сипакове — писателе, бесспорно интересном — примеров общения с героем энциклопедии нет. А наряду с детальным разбором встречается и упомянутый выше пассаж об «адлюстраванні вялікай душы Караткевіча». Даже комментировать сложно.

Дружба или серьезные отношения?



Фото: bel-en.by

Проблема в том, что такие статьи занимают чужое место. Иногда речь о других статьях — например, в энциклопедии не представлен Иван Шамякин, а он не мог не контактировать с Короткевичем, поскольку являлся одним из руководителей Союза писателей. Но чаще речь именно о конкретных фактах. Например, о многих писателях дана весьма краткая информация. Так, о Максиме Лужанине можно узнать, что Короткевич ему посвятил свое стихотворение. Хотя последний писал очень большую рецензию на «Каласы пад сярпом тваім» еще до выхода этого романа. Многие из замечаний, сделанных Лужаниным (далеко не всегда комплиментарные), Короткевичу пришлось учитывать.

Да, вряд ли отношения Короткевича с Шамякиным или Макаенком (о контактах которого с Короткевичем есть всего строка), были такие уж теплые. Эти писатели вращались в разных кругах и зачастую имели разные точки зрения на ту или иную проблему. Но это нормально, ведь творческие люди не община толстовцев.

Тут возможны две причины, которые влияли друг на друга. С одной стороны, в белорусском литературоведении, увы, до сих пор доминирует «девственный» подход, когда все противоречия и конфликты сглаживаются. Да, в энциклопедии есть статьи об отдельных критиках. Например, об «известном» Якове Герцовиче, из-за которого одна из книг Короткевича не попала в печать (очень важно, что об этом человеке написали, и написали правду). Но конфликты именно с другими писателями подробно не разобраны.

С другой стороны, эти темы, скорее всего, не исследовались. А времени разрабатывать эту тему перед выходом энциклопедии не было.

Впрочем, такой подход характерен и для освещения личной жизни писателя. К счастью, в энциклопедии уже можно прочесть о любовных отношениях между Короткевичем и Ниной Молевой. Но в статьях о чеченской поэтессе Раисе Ахматовой и актрисе Купаловского театра Галине Бальчевской до сих пор можно прочитать, что они «сябравалі з Караткевічам». Хотя Ахматова встречалась с белорусским классиком и, судя по всему, жила с ним. Бальчевская испытывала к Короткевичу страсть, которая осталась безответной. Странно, что сейчас, когда со смерти писателя прошло более 35 лет, об этом нельзя написать.

Но в целом в таком подходе, увы, нет ничего удивительного. По статьям энциклопедии четко видно, какой темой занимается тот или иной исследователь. К примеру, читатели могут ознакомиться с большой статьей «Болгарская литература и Владимир Короткевич», но при этом нет аналогичных статей о русской, украинской или польской (хотя влияние последних на писателя куда более значительно). Есть интересная статья «Белорусское радио и Короткевич», но при этом отсутствует аналогичная статья о телевидении, на котором классик белорусской литературы вел свою передачу. В книге опубликована развернутая аналитическая статья о композиторе Сергее Кортесе, но при этом достаточно скромная — о композиторе Евгении Глебове.

Если проанализировать статьи о театрах, то почему-то наибольший объем получил витебский драмтеатр имени Коласа: в статье есть и перечень исполнителей в спектаклях, поставленных по пьесам классика, и их оценка (например, «пастаноўка высока ацэнена крытыкай і тэатральнай грамадскасцю»). Представлены и отдельные статьи об их создателях, написанных исследователем Юрием Ивановским (например, статья о режиссере Валерии Мазынском). А вот статьи о других театрах почему-то очень краткие.

К сожалению, в энциклопедии встречаются отдельные ошибки. Например, «Сіняя-сіняя» — не просто видеоспектакль. Сначала появился одноименный спектакль Могилевского театра кукол, а уже затем он был записан на телевидении. Театроведы уже обратили внимание, что статья о режиссере Алексее Лелявском проиллюстрирована фото со спектакля «Ладдзя Роспачы», но это фото одноименного витебского спектакля, который поставил другой режиссер. А Короткевич учился на высших сценарных курсах в Москве не в 1962-м, а 1960−1962 годах.



Фото: bel-en.by

Добавлю, что в издании можно найти свежую информацию далеко не обо всех персонажах. Например, Адам Мальдис давно не работает в Институте литературы. Алесь Наварич не возглавляет журнал «Всемирная литература», само издание уже давно прекратило существование. Валерий Анисенко теперь возглавляет театр в Молодечно, о чем не упоминается. Владимир Саламаха уже ушел из журнала «Полымя». Тем более что в статье о последнем есть подробности, которые, вполне возможно, уточнялись у самого Саламахи.

Здание по просьбе Машерова и секретное место работы

Впрочем, ошибки есть в любых изданиях (хотя видеть их в энциклопедии огорчительно). Обидно другое: в книге очень не хватает общего подхода. Например, у большей части героев энциклопедии написано, где они работали и когда. У кого-то есть места работы — но без датировки. А у других вообще не было написано ничего. Например, читатели так и не узнают, что Анатолий Верабей, один из наиболее известных специалистов по творчеству Короткевича, преподавал на филфаке БГУ. То есть в статьях энциклопедии, к сожалению, не всегда присутствует общий знаменатель. А это, к сожалению, снижает ее уровень, хотя нет сомнений, что редакторы этого тома проделали колоссальную работу.

Но глобально энциклопедия «Уладзімір Караткевіч» не только представляет собой точный срез состояния, в котором сейчас находится белорусская гуманитарная наука, но и показывает отношение государства к науке в целом и «Белорусской энциклопедии» в частности.

Сравнивать советское время и современность — теперь моветон. Но не удержусь от одного примера. Во времена БССР по поручению Машерова (ему в рассматриваемой книге посвятили чрезмерно комплиментарную статью) для «Белорусской энциклопедии» специально построили здание в центре Минска. Теперь у него другие хозяева, а БЭ находится в куда меньшем по объему здании на переулке Калинина. Давно сокращен ее штат, а гонорары авторам — копеечные. Один из специалистов, который писал для энциклопедии, рассказывал автору этого текста: за одну небольшую статью, факты из которой ему требовалось проверить, уточнить, обратиться к первоисточникам и т.д., ему начислили 7 (!) рублей. Причем оплатить могли только после того, как весь тираж разойдется. Неудивительно, что желающих стать авторами не так и уж много.

Поэтому проблема не в энциклопедии, а в правилах игры. Пока важные и нужные стране книги будут создаваться практически за бесплатно, а деньги, которые так нужны культуре, будут уходить на другие нужды, ситуация останется такой, как сейчас.