Портрет работы Боттичелли продали за 92 млн долларов. Посмотрите, как он выглядит

Картину «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92,2 млн долларов. Ее автор — флорентийский художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Об этом сообщили представители аукционного дома.