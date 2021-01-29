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Портрет работы Боттичелли продали за 92 млн долларов. Посмотрите, как он выглядит
29.01.2021 10:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Картину «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92,2 млн долларов. Ее автор — флорентийский художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Об этом сообщили представители аукционного дома.
Представители Sothebyʼs заявили, что «Молодой человек с медальоном» — одна из наиболее значительных работ Ботичелли, которая когда-либо выставлялась на торги. Имя покупателя названо не было.
Портрет был написан в 1470—1480 годах. С XVIII века картина принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов Ньюборо из Уэльса. В 1982-м ее за 1,3 млн долларов купил американский предприниматель Шелдон Солоу.
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Картину «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92,2 млн долларов. Ее автор - флорентийский художник эпохи Возрождения Сандро...
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