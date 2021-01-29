Портрет работы Боттичелли продали за 92 млн долларов. Посмотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Картину «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92,2 млн долларов. Ее автор — флорентийский художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Об этом сообщили представители аукционного дома.

#AuctionUpdate : Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves $92.2 million -- a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX — Sotheby's (@Sothebys) January 28, 2021

Представители Sothebyʼs заявили, что «Молодой человек с медальоном» — одна из наиболее значительных работ Ботичелли, которая когда-либо выставлялась на торги. Имя покупателя названо не было.

Портрет был написан в 1470—1480 годах. С XVIII века картина принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов Ньюборо из Уэльса. В 1982-м ее за 1,3 млн долларов купил американский предприниматель Шелдон Солоу.