Аналог «Дома Чижа»? 30 лет назад над Троецким предместьем могли возвести две высотки

Источник материала: Tut.by

В 1990 году архитектор Сергей Мусинский разработал проект, согласно которому в центре Минска рядом с Троицким предместьем, рядом с современным «Домом Чижа», должны были появиться две многоэтажки.



Проект Сергея Мусинского. 1990 год. Фото: bdantd.by

Проект Мусинского был опубликован на сайте Белорусского архива научно-технической документации. На изображение обратил внимание белорусский краевед Владимир Садовский.

К счастью, проект Мусинского не был реализован.

Сергей Мусинский родился в 1920 году в России. В 1952-м переехал в Беларусь. Среди его проектов (в том числе, в соавторстве) — планировка и застройка второй очереди Ленинского проспекта (теперь проспект Независимости), застройка площади Калинина, комплекса зданий между БНТУ и площадью Якуба Коласа, здание Мингорисполкома, Дворца искусств на улице Козлова, а также комплекса зданий по улице Немига.

Умер в 2008 году.