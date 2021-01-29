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Аналог «Дома Чижа»? 30 лет назад над Троецким предместьем могли возвести две высотки

29.01.2021 17:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1990 году архитектор Сергей Мусинский разработал проект, согласно которому в центре Минска рядом с Троицким предместьем, рядом с современным «Домом Чижа», должны были появиться две многоэтажки.


Проект Сергея Мусинского. 1990 год. Фото: bdantd.by

Проект Мусинского был опубликован на сайте Белорусского архива научно-технической документации. На изображение обратил внимание белорусский краевед Владимир Садовский.

К счастью, проект Мусинского не был реализован.

Сергей Мусинский родился в 1920 году в России. В 1952-м переехал в Беларусь. Среди его проектов (в том числе, в соавторстве) — планировка и застройка второй очереди Ленинского проспекта (теперь проспект Независимости), застройка площади Калинина, комплекса зданий между БНТУ и площадью Якуба Коласа, здание Мингорисполкома, Дворца искусств на улице Козлова, а также комплекса зданий по улице Немига.

Умер в 2008 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В 1990 году архитектор Сергей Мусинский разработал проект, согласно которому в центре Минска рядом с Троицким предместьем, рядом с современным «Домом Чижа»
 
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