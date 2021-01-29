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Аналог «Дома Чижа»? 30 лет назад над Троецким предместьем могли возвести две высотки
29.01.2021 17:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 1990 году архитектор Сергей Мусинский разработал проект, согласно которому в центре Минска рядом с Троицким предместьем, рядом с современным «Домом Чижа», должны были появиться две многоэтажки.
Проект Мусинского был
К счастью, проект Мусинского не был реализован.
Сергей Мусинский родился в 1920 году в России. В 1952-м переехал в Беларусь. Среди его проектов (в том числе, в соавторстве) — планировка и застройка второй очереди Ленинского проспекта (теперь проспект Независимости), застройка площади Калинина, комплекса зданий между БНТУ и площадью Якуба Коласа, здание Мингорисполкома, Дворца искусств на улице Козлова, а также комплекса зданий по улице Немига.
Умер в 2008 году.
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В 1990 году архитектор Сергей Мусинский разработал проект, согласно которому в центре Минска рядом с Троицким предместьем, рядом с современным «Домом Чижа»
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