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Губернатору и министру показали, как идет реконструкция Старого замка в Гродно

29.01.2021 20:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспозиции Старого замка планируют открыть для посетителей уже летом. Сейчас работы в замке продолжаются и идут в несколько этапов. Так строители и реставраторы сейчас работают в каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале, где будут воссоздавать интерьеры XVI века. Параллельно эксперты изучают источники и литературу о Старом замке XIX и начала XX веков. Как продвигаются реставрационные работы 29 января посмотрел министр культуры Анатолий Маркевич, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Напомним, восстанавливают Старый замок в Гродно по проекту архитектора Владимира Бачкова. Предполагается, что оборонительное сооружение должно в итоге получиться таким, каким оно было во времена жизни Стефана Батория. Однако реконструкция замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах — ее даже называли «открытой фальсификацией памятника». Реконструкцией заинтересовались в свое время в польском сейме. Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам сейма Республики Польша Роберт Тышкевич направил письмо министру культуры и национального наследия страны Петру Глинскому. Посол был обеспокоен судьбой Старого замка в Гродно и теми работами, которые велись на историческом объекте.
Спорили специалисты и по поводу различных элементов. Например, купола на въездной башне — он стал самым обсуждаемым элементом в научных кругах.
Изначально авторы реконструкции предлагали свой вариант купола, который имел округлую форму. Белорусские архитекторы руководствовались изображением замка на гравюре Томаша Маковского. Однако польские специалисты предложили несколько иную форму, и их предложение было услышано. Вопросы у оппонентов существующего проекта реставрации Старого замка возникли и к изображениям, которые появились на въездной башне в стиле сграффито.


Фото: grodnonews.by

На то, как сейчас продвигаются строительные работы в Старом резиденции, посмотрели председатель облисполкома Владимир Караник и министр культуры Анатолий Маркевич.

 — Это знаковый объект не только для города Гродно, но и для всей страны. Старый замок очень сильно пострадал в XVII—XVIII веках в результате военных действий, полностью восстановить его в то время не удалось. И пока в наших архивах сохранились документы и гравюры объекта, наша задача — восстановить его как можно ближе к первоначальному виду. Был проделан большой объем работ, — отметил Владимир Караник.




— Чтобы воссоздать замок XVI столетия, необходимо пройти очень ответственный и долгий процесс. Все наши шаги мы сверяем, консультируемся на уровне министерства культуры, чтобы не нарушить аутентичность и историческую правду на объекте, — рассказал Анатолий Маркевич.



Ожидается, что экспозиции Старого замка откроется уже летом. В четырех помещениях работы еще продолжатся: в каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале будут воссоздавать интерьеры XVI века.

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Теги: Гродно
 
 
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Экспозиции Старого замка планируют открыть для посетителей уже летом.
 
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