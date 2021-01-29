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Губернатору и министру показали, как идет реконструкция Старого замка в Гродно
29.01.2021 20:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экспозиции Старого замка планируют открыть для посетителей уже летом. Сейчас работы в замке продолжаются и идут в несколько этапов. Так строители и реставраторы сейчас работают в каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале, где будут воссоздавать интерьеры XVI века. Параллельно эксперты изучают источники и литературу о Старом замке XIX и начала XX веков. Как продвигаются реставрационные работы 29 января посмотрел министр культуры Анатолий Маркевич,
Напомним, восстанавливают Старый замок в Гродно по проекту архитектора Владимира Бачкова. Предполагается, что оборонительное сооружение должно в итоге получиться таким, каким оно было во времена жизни Стефана Батория. Однако реконструкция замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах — ее даже
На то, как сейчас продвигаются строительные работы в Старом резиденции, посмотрели председатель облисполкома Владимир Караник и министр культуры Анатолий Маркевич.
— Это знаковый объект не только для города Гродно, но и для всей страны. Старый замок очень сильно пострадал в XVII—XVIII веках в результате военных действий, полностью восстановить его в то время не удалось. И пока в наших архивах сохранились документы и гравюры объекта, наша задача — восстановить его как можно ближе к первоначальному виду. Был проделан большой объем работ, — отметил Владимир Караник.
— Чтобы воссоздать замок XVI столетия, необходимо пройти очень ответственный и долгий процесс. Все наши шаги мы сверяем, консультируемся на уровне министерства культуры, чтобы не нарушить аутентичность и историческую правду на объекте, — рассказал Анатолий Маркевич.
Ожидается, что экспозиции Старого замка откроется уже летом. В четырех помещениях работы еще продолжатся: в каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале будут воссоздавать интерьеры XVI века.
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Экспозиции Старого замка планируют открыть для посетителей уже летом.
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