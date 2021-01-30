ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На солиста камерного хора Дениса Иванова составили еще один протокол, он остается под стражей

30.01.2021 13:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Артиста камерного хора Дениса Иванова «перезадержали», на него составлен еще один протокол. Об этом TUT.BY сообщили друзья задержанного.


Денис Иванов. Фото: budzma.by

Задержанный 25 января Денис Иванов должен был выйти на свободу 28 января: состоявшийся накануне суд отправил его дело на доработку, а в четверг истекали трое суток с момента его задержания. Однако друзья Иванова так и не дождались. На Окрестина, где Денис содержался эти трое суток, заявили, что его там нет, так же ответили в Первомайском РУВД и в других ИВС страны.

Найти Дениса в Первомайском РУВД все же удалось адвокату, но его так и не допустили к подзащитному.

29 января прошел еще один суд, на котором и выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания по второму протоколу истекает в воскресенье, 31 января.

Денис Иванов — лауреат международных конкурсов, солист Камерного хора Беларуси. Его задержали вечером 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 января прошел еще один суд, на котором и выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправлено на доработку.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Познакомился с женой в 5 классе и полюбил на всю жизнь. Рассказываем об Иване Шамякине, которого читали все белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by