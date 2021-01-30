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Сегодня - 100 лет со дня рождения народного писателя Ивана Шамякина

30.01.2021 14:39 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Герой Социалистического Труда оставил будущим поколениям романы, повести и пьесы, в которых откровенно рассказал подлинную историю Великой Отечественной. Причем из первых уст, ведь сам был фронтовиком и ощутил вкус победы. Его "Тревожное счастье", "Глубокое течение", "Возьму твою боль" - не просто часть школьной программы, а произведения, благодаря которым Шамякина окрестили настоящим советским классиком. Литераторство у семьи мастера слова в крови. Потомки автора - филологи и педагоги. Сегодня на экране Музея истории белорусского кино - экранизация повести "Брачная ночь". Тематические показы для зрителей подготовил и телеканал "Беларусь 3". Уже вечером в эфире художественная лента по одноименному роману "Возьму твою боль", следом документальные "Записки на полях".

 
 
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Герой Социалистического Труда оставил будущим поколениям романы, повести и пьесы, в которых откровенно рассказал подлинную историю Великой Отечественной. Причем...
 
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