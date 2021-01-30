ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Советская певица Алла Иошпе скончалась в Москве

30.01.2021 18:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Эстрадная певица Алла Иошпе умерла в Москве в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую писательницу Марию Арбатову.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Умер народный артист СССР Василий Лановой

"Это был человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (мужу певицы – Sputnik) здоровья и сил перенести эту потерю", - написала Арбатова.

Что стало причиной смерти артистки, не уточняется.

Иошпе родилась в 1937 году в Москве. Учась на философском факультете МГУ, была солисткой в эстрадно-симфоническом оркестре университета. В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы встретилась со своим будущим мужем Стаханом Рахимовым, с которым и начала выступать на сцене дуэтом.

В 2002 году супруги стали народными артистами России. В 1995 году певица была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в 2008 получила Орден Дружбы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артистка в 60-е годы была очень популярна в СССР, став известной благодаря работе в творческом дуэте со своим будущим супругом Стаханом Рахимовым.
 
Новости дня
Новости культуры
 
На солиста камерного хора Дениса Иванова составили еще один протокол, он остается под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by