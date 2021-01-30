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Советская певица Алла Иошпе скончалась в Москве
30.01.2021 18:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Эстрадная певица Алла Иошпе умерла в Москве в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую писательницу Марию Арбатову.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Это был человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (мужу певицы – Sputnik) здоровья и сил перенести эту потерю", - написала Арбатова.
Что стало причиной смерти артистки, не уточняется.
Иошпе родилась в 1937 году в Москве. Учась на философском факультете МГУ, была солисткой в эстрадно-симфоническом оркестре университета. В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы встретилась со своим будущим мужем Стаханом Рахимовым, с которым и начала выступать на сцене дуэтом.
В 2002 году супруги стали народными артистами России. В 1995 году певица была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в 2008 получила Орден Дружбы.
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Артистка в 60-е годы была очень популярна в СССР, став известной благодаря работе в творческом дуэте со своим будущим супругом Стаханом Рахимовым.
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