Советская певица Алла Иошпе скончалась в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Эстрадная певица Алла Иошпе умерла в Москве в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую писательницу Марию Арбатову.

"Это был человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (мужу певицы – Sputnik) здоровья и сил перенести эту потерю", - написала Арбатова.

Что стало причиной смерти артистки, не уточняется.

Иошпе родилась в 1937 году в Москве. Учась на философском факультете МГУ, была солисткой в эстрадно-симфоническом оркестре университета. В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы встретилась со своим будущим мужем Стаханом Рахимовым, с которым и начала выступать на сцене дуэтом.

В 2002 году супруги стали народными артистами России. В 1995 году певица была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в 2008 получила Орден Дружбы.