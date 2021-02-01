Как выглядели белорусские замки после войны

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Теперь дворец Радзивиллов в Несвиже и замок в Мире находятся в списке ЮНЕСКО и собирают тысячи туристов, восстановлен замок в Лиде, а вот в Гродно продолжаются реставрационные работы. А как выглядели эти замки сразу после войны? Об этом мы можем узнать благодаря фотографиям Сергея Шиманского, опубликованным на сайте goskatalog.ru.



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год

Сергей Гаврилович Шиманский (1898−1972) являлся известным советским фотографом. После войны, с 1947 года, Шиманский работал в Главном Управлении охраны памятников архитектуры. Он снимал Ленинград, Среднюю Азию, Прибалтику и Беларусь. Его работы публиковались в серии «Архитектурные памятники в художественной фотографии», издавались наборы открыток с его фотографиями.



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год

Автор всех фотографий, представленных в тексте, — Сергей Шиманский (кроме фотографий Мирского замка, которые представлены на сайте без подписи).



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год



Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год

Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год

Замок Радзивиллов в Несвиже. 1949 год



Старый замок в Гродно. 1949 год



Старый замок в Гродно. 1949 год



Старый замок в Гродно. 1949 год



Старый замок в Гродно. 1949 год



Старый замок в Гродно. 1949 год

Старый замок в Гродно. 1949 год



Мирский замок. 1944−1953 год



Мирский замок. 1944−1953 год



Лидский замок. 1949 год