Знаменитому белорусскому музыканту Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину

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Украинские пограничники запретили въезд на территорию Украины белорусскому музыканту, экс-солисту группы «Песняры» Валерию Дайнеко, который в прошлом году посетил территорию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины и подтвердил сам музыкант в разговоре с TUT.BY.



Валерий Дайнеко. Фото: wikipedia.org

31 января музыкант проходил белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Борисполь» в одноименном аэропорту.

— Мужчина оказался белорусским музыкантом. В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда. Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь», — сообщила Госпогранслужба Украины.

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили музыканту въезд в Украину сроком на три года. После этого белорус вылетел рейсом в Минск.

— В прошлом году я прилетел на фестиваль и представлял там Беларусь, — говорит Валерий Дайнеко.

Речь о фестивале «Дорога на Ялту», который проходил в Крыму в августе 2020 года. Валерий Сергеевич являлся членом жюри.

— Я не знал, что белорусы не могут быть в Крыму, [если прилетели из России]. Единственное, что я неправильно сделал: мне надо было ехать через Украину. Тогда было бы все нормально. Но я летел из Москвы чартерным рейсом. Мне было удобно. Этот фестиваль переносился два или три раза. [Если бы ехал] через Украину, мог бы опоздать.

В октябре 2020 года Дайнеко прилетел в Украину с частным концертом.

— Тогда обошлось. Не хочу называть фамилию этого человека, к которому мы летели с концертом, это очень высокое лицо. Тогда со мной побеседовали. Я объяснил, что не знал [о запрете]. После этого я улетел — и никаких проблем.

В этом году музыкант прилетел в Запорожье на юбилей к другу.

— Я возвращался домой через аэропорт Борисполь. Меня продержали час или полтора. Ходили с моим паспортом, а за 20 минут до отлета отпустили, но сказали, что мне запрещен въезд на территорию Украины на три года. Но мне не поставили никакого штампа и не выдали на руки никакого документа, что я не могу посещать Украину, у меня стоит обычный штамп о пересечении границы.

Валерий Дайнеко — заслуженный артист Беларуси. Он являлся участником мулявинских «Песняров» (1977−1992). Теперь солист ансамбля «Белорусские песняры» с 1998 года.