Гомельский флот и олени, которых уже нет в парке. Фото старого Гомеля из семейного альбома нашего читателя

Источник материала: Tut.by

Читатели откликнулись на просьбу редакции поделиться с нами старыми фотографиями Гомеля из семейных альбомов: люди присылают даже целые фотосерии. Давайте посмотрим фотоисторию семьи гомельчан Андржеевских.

В кадре чаще всего Людмила, за кадром — ее супруг Юрий Андржеевский. А фото прислала их дочь Ирина.





Не все знают, что раньше в гомельском парке был еще один фонтан с оленями.

— Ранней весной 1956 года мы с моим будущим мужем гуляли в парке им. Луначарского. Зелени еще совсем не было, а на мне было зеленое пальтишко, зеленый берет и новые туфельки. После мостика через Лебединый пруд мы поднялись вверх на горочку и свернули направо. Там был фонтан с оленями, один из которых пил воду. Но вода была слита на зиму. И тут Юра предложил мне: «А давай развеселим оленей! Они будут рады твоему зеленому яркому пальто!» А я, девушка серьезная, не любила дурачиться. Так и остался на фотографии мой скептический взгляд. Уже нет ни тех оленей, ни моего мужа. Остались только фотография и моя память, — рассказывает TUT.BY Людмила Марковна.





А здесь уже Людмила взяла фотоаппарат и сфотографировала тайком будущего мужа в кителе студента речного техникума на фоне башни Дворца Румянцевых-Паскевичей.

«Это было начало мая 1956 года, а 27 мая мы поженились», — вспоминает гомельчанка.





А еще Юрий сфотографировал будущую супругу на Киевском спуске. Да-да, вот так он выглядел в мае 1956 года.

— В конце Киевского спуска была лестница, по которой можно было спуститься к трапу пристани или прямо вниз, к реке. От пристани отходили пассажирские катера. Летом они курсировали вверх и вниз по течению Сожа в детские пионерские лагеря, в Ченки и Кленки, до Днепра и дальше, до Киева, — рассказывает Людмила Марковна. — Муж работал на катерах, которые буксировали грузовые баржи. Они возили арбузы из Украины и Астрахани для всего города. Для дочки из таких командировок муж всегда привозил соломку и кукурузные пластивцы — хлопья. Грузовая пристань была у судостроительно-судоремонтного завода. А у пассажирской пристани мы просто гуляли в редкие выходные дни. Мы были молоды и счастливы, и наша набережная с деревянным настилом и перилами была самым прекрасным местом на земле.





А это уже 1978 год. И Людмила — продавец очень популярного гастронома № 6 на проспекте Ленина. И муж тут как тут с фотоаппаратом.

— Здесь всегда были очереди: перед поездом или автобусом люди бежали мимо и забегали в наш магазин. Чтобы уменьшить поток, штучные товары продавали с лотка прямо на улице. Это был самый сложный участок. Надо было не только быстро подать товар, точно считать на счетах, но быть еще и психологом. Девчата, которые приходили к нам работать после окончания кооперативного техникума, были чаще всего из деревни, стеснялись разговаривать с покупателями. А мне 40, и я уже опытная — поэтому всех учила.

Кстати, Людмила проработала в магазине почти 30 лет. Была старшим продавцом и заведующей. Ее фотография висела на городской Доске почета, женщина имела медаль «За доблестный труд» и удостоверение с подписью Громыко.

Напомним, TUT.BY ищет старые фотографии Гомеля из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию. Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно: как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересна обычная городская жизнь и то, как изменился Гомель за прошедшие годы.

Сделайте, пожалуйста, краткое описание фотографии: кто, что на ней изображено и что в этом районе города находится сейчас (если вид улицы неузнаваемо изменился). Если у вас есть что показать стране, пишите на elena.bychkova@tutby.com или в телеграм @lenabychkova.