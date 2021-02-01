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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Евровидение-2021" - завершился прием заявок на нацотбор Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". В адрес медиахолдинга, который традиционно выступает...

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия. В адрес медиахолдинга, который традиционно выступает организатором проекта, поступило около полусотни композиций. Сейчас заявки проверяются на соответствие правилам международного конкурса и положению национального отбора. В этом году механизм выбора победителя проекта зависит от множества факторов, в частности, от эпидемиологической обстановки в мире.Напомним, "Евровидение-2021" состоится