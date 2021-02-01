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"Евровидение-2021" - завершился прием заявок на нацотбор

01.02.2021 22:53 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". В адрес медиахолдинга, который традиционно выступает организатором проекта, поступило около полусотни композиций. Сейчас заявки проверяются на соответствие правилам международного конкурса и положению национального отбора. В этом году механизм выбора победителя проекта зависит от множества факторов, в частности, от эпидемиологической обстановки в мире.
Напомним, "Евровидение-2021" состоится в мае, его столицей станет Роттердам.
 
 
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Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". В адрес медиахолдинга, который традиционно выступает...
 
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