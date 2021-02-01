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"Евровидение-2021" - завершился прием заявок на нацотбор
01.02.2021 22:53 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия
Напомним, "Евровидение-2021" состоится
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Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". В адрес медиахолдинга, который традиционно выступает...
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