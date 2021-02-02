Якорь, соединенный цепями с кубоквадратом, появился в Витебске. Что это за арт-объект?

Источник материала: Tut.by

В парке Победителей недалеко от поликлиники УВД в Витебске появился необычный арт-объект — якорь с цепями, который венчает кубоквадрат. Создали его в рамках белорусско-голландского проекта, который поддержали МИД Нидерландов и витебские власти, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Юрий Шепелев

— В конкурсе эскизов, организованном социально-просветительским учреждением «УНОВИС-Форум» и Витебским горисполкомом, победил проект художника Василия Васильева и арт-группы Анастасии Лавровой (Санкт-Петербург, Москва). Арт-объект называется «Витебск-УНОВИС». Это символ возникновения художественного объединения «УНОВИС» в нашем городе. В его основе — речной якорь как символ начала и возвращения. «Поднять якорь» означает «начать движение». От якоря поднимается вертикаль из четырех цепей высотой 4 метра. На вершине объекта укреплен кубоквадрат — знак по мотивам витебских работ Эль Лисицкого, — пояснила куратор проекта Валентина Кириллова.

По ее словам, это еще не вся работа — вторую часть готовят к установке. Примерно к 7 февраля планируют открыть весь комплекс — с информационной панелью с QR-кодом.

— Это будет первая в Беларуси скульптурная композиция с постоянно действующим информационным источником, — говорит Валентина Кириллова.

Художники благодарят за помощь в реализации проекта бывшего председателя горисполкома Вадима Зарянкина, заместителя председателя горисполкома Виктора Глушина и директора речного порта «Витебск» Анатолия Леонова.