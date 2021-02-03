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"Иран - ценная земля". Восточное искусство в творческом проекте
03.02.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Экзотика восточной культуры и ее сходство с нашими традициями. Цель колоритного художественного проекта под названием "Иран - ценная земля", который
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Экзотика восточной культуры и ее сходство с нашими традициями. Цель колоритного художественного проекта под названием "Иран - ценная земля", который проходит в...
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