Национальный герой Беларуси, Польши и США. Чем известен Тадеуш Костюшко

Источник материала: Tut.by

Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши и США. Сегодня, 4 февраля, исполнилось 275 лет со дня его рождения. К этой дате предлагаем вам фильм «Рака лёсу», созданный режиссером Александром Матафоновым и искусствоведом Сергеем Хоревским.

— Гэты фільм распавядае пра жыццё легендарнага Героя. Гісторыя пачынаецца з таго месца, дзе ён памёр, у гарах Швейцарыі. Стваральнікі фільма прайшлі ўсім шляхамі Героя, шукаючы ягоныя сляды. Касцюшка сваім лёсам аб’яднаў два кантыненты, гісторыі розных народаў - Беларусі, Польшчы, Літвы, ЗША і Швейцарыі. Апроч таго ў ягоным жыцці былі і вучоба ва Украіне і Францыі, а затым і палон у Расіі, — говорит Сергей Хоревский.

Работа над фильмом проходила в шести странах в условиях пандемии.

— Паспрыяла ягонаму стварэнню беларуская грамадзянская супольнасць у цэлым свеце. Такім чынам гэты фільм — унікальны дакумент ужо і нашай эпохі, — говорит Хоревский.



Портрет Тадеуша Костюшко кисти Карла Готлиба Швайкарта

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года. Он участвовал в войне США за независимость, стал широко известен как инженер оборонных укреплений Вест-Пойнта. Форт должен был не пропустить корабли британского флота по реке Гудзон. В итоге Вест-Пойнт сыграл ключевую роль в борьбе за независимость, а Костюшко вернулся на родину бригадным генералом.

В 1794 году Костюшко возглавил освободительное восстание. Его целью было предотвратить раздел Речи Посполитой соседними государствами. Оно потерпело неудачу, а его руководитель оказался в Петропавловской крепости. Но в будущем это восстание вдохновляло других повстанцев (в том числе Кастуся Калиновского) и стало первым шагом к будущему освобождению белорусского, польского и литовского народов.



Открытие памятника Тадеушу Костюшко. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

В наши дни Тадеуш Костюшко постепенно возвращается в Беларусь. В 2004 году в Меречёвщине, недалеко от Косово, открыли его музей-усадьбу. В октябре 2017 года в швейцарском городе Золотурн, где умер Костюшко, установили ему памятник . А в 2018-м в Меречёвщине открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу. Деньги на его изготовление собрали всего за несколько недель.