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За новогоднее поздравление уволенных актеров гродненского театра вызвали в милицию

04.02.2021 17:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно уволенных артистов драматического театра вызвали в милицию. Поводом стало поздравление, которое артисты записали в канун Нового года, пишет Блог Гродно s13.ru.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Артисты рассказали изданию, что в милицию вызвали всех, кто был на том видео.

— Кого-то вызывали по телефону, кого-то по вайберу, а кто-то получил письмо.

В последнем документе указано, что в отношении адресатов ведется административный процесс по статье 23.34 и «в случае установления признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей, будет составлен протокол и лица будут привлечены к ответственности».

С артистами провели профилактическую беседу. Им предложили подписать документ, предупреждающий об ответственности за использование незарегистрированной символики.

— Участковый милиционер предложил нам написать объяснительную, почему мы записали такое поздравление. Наверное, смутило их, что в конце поздравления мы сказали «Жыве Беларусь!». А также сказали, мол, «хорошо, что флаг не достали, а то был бы штраф как за пикетирование».

В своем видео, записанном перед Новым годом, артисты прочитали стихотворение Якуба Коласа «На новы год».

В конце сентября в Гродненском драматическом театре был уволен ведущий актер сцены Игорь Уланов. Он объявил зрителям о том, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста, которая прошла в Гродно 20 сентября, были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена актриса Валентина Харитонова.

Позже была уволена «по соглашению сторон» актриса Елизавета Милинцевич.

27 октября два режиссера театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко — присоединились к забастовке. Директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались. А позже стало известно, что режиссеров уволили.

После этого к забастовке присоединились актеры театра, которые заявили, что разделяют гражданскую позицию уволенных режиссеров. 30 октября шестеро актеров были уволены из театра.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно уволенных артистов драматического театра вызвали в милицию. Поводом стало поздравление, которое артисты записали в канун Нового года.
 
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