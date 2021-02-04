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За новогоднее поздравление уволенных актеров гродненского театра вызвали в милицию
04.02.2021 17:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно уволенных артистов драматического театра вызвали в милицию. Поводом стало поздравление, которое артисты записали в канун Нового года,
Артисты рассказали изданию, что в милицию вызвали всех, кто был на том видео.
— Кого-то вызывали по телефону, кого-то по вайберу, а кто-то получил письмо.
В последнем документе указано, что в отношении адресатов ведется административный процесс по статье 23.34 и «в случае установления признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей, будет составлен протокол и лица будут привлечены к ответственности».
С артистами провели профилактическую беседу. Им предложили подписать документ, предупреждающий об ответственности за использование незарегистрированной символики.
— Участковый милиционер предложил нам написать объяснительную, почему мы записали такое поздравление. Наверное, смутило их, что в конце поздравления мы сказали «Жыве Беларусь!». А также сказали, мол, «хорошо, что флаг не достали, а то был бы штраф как за пикетирование».
В своем видео, записанном перед Новым годом, артисты прочитали стихотворение Якуба Коласа «На новы год».
В конце сентября в Гродненском драматическом театре был уволен ведущий актер сцены
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27 октября два режиссера театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко —
После этого к забастовке присоединились актеры театра, которые заявили, что разделяют гражданскую позицию уволенных режиссеров. 30 октября шестеро актеров были
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В Гродно уволенных артистов драматического театра вызвали в милицию. Поводом стало поздравление, которое артисты записали в канун Нового года.
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