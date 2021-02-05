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Художница нарисовала биографию национального героя Беларуси, Польши и США. Посмотрите, что получилось

05.02.2021 12:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работы Юлии Рудицкой видело большинство уважающих себя белорусов — именно она являлась режиссером и художником знаменитого анимационного фильма «Будзьма беларусамі», в котором история нашей страны рассказывалась за пять минут, а также автором проекта «Аніматары — Беларусі». Теперь Рудицкая нарисовала для англоязычных людей биографию Тадеуша Костюшко.


Фото: yuliaruditskaya.com

— Большинство жителей Нью-Йорка слышали его имя. Но до сих пор не все знают, кем он был, и тем более, как правильно произнести его имя. Живя в Нью-Йорке последние несколько лет, я услышал столько вариаций! В честь 275-летия Тадеуша Костюшко я сделал этот небольшой гид, посвященный некоторым моментам его невероятной жизни для всех моих друзей из США, — написала Рудицкая в фейсбуке.

Увидеть всю биографию Костюшко можно на личном сайте Рудицкой.

Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши и США. 4 февраля, исполнилось 275 лет со дня его рождения.

 
 
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Юлия Рудицкая нарисовала для англоязычных людей биографию Тадеуша Костюшко.
 
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