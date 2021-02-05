Художница нарисовала биографию национального героя Беларуси, Польши и США. Посмотрите, что получилось

Источник материала: Tut.by

Работы Юлии Рудицкой видело большинство уважающих себя белорусов — именно она являлась режиссером и художником знаменитого анимационного фильма «Будзьма беларусамі» , в котором история нашей страны рассказывалась за пять минут, а также автором проекта «Аніматары — Беларусі» . Теперь Рудицкая нарисовала для англоязычных людей биографию Тадеуша Костюшко.



Фото: yuliaruditskaya.com

— Большинство жителей Нью-Йорка слышали его имя. Но до сих пор не все знают, кем он был, и тем более, как правильно произнести его имя. Живя в Нью-Йорке последние несколько лет, я услышал столько вариаций! В честь 275-летия Тадеуша Костюшко я сделал этот небольшой гид, посвященный некоторым моментам его невероятной жизни для всех моих друзей из США, — написала Рудицкая в фейсбуке.

Увидеть всю биографию Костюшко можно на личном сайте Рудицкой .

Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши и США. 4 февраля, исполнилось 275 лет со дня его рождения.