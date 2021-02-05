«Мы не собираемся переписывать историю». МИД Беларуси о споре между посольством России и Национальным музеем

Источник материала: Tut.by

«Считаю, что не нужно из этого делать драму. Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. Это главное», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз «Нашай Ніве» на просьбу прокомментировать спор между Посольством России в Беларуси и Национальным историческим музеем о Тадеуше Костюшко.



Портрет Тадеуша Костюшко кисти Карла Готлиба Швайкарта

— У нас нет комплексов по этому поводу, и нашей стране не нужно признание или одобрение от кого бы то ни было сего факта, кроме самих белорусов. Из этого нужно и исходить. Мы суверенное государство. И нет никакого смысла заниматься навешиванием политических ярлыков, тем более неоднозначных. (…). Мы не собираемся переписывать историю.

По мнению Глаза, «Национальный исторический музей выразил нормальную и однозначную позицию».

Напомним, что сотрудники Национального исторического музея написали на своей странице в инстаграме, что 275 лет назад, 4 февраля, родился знаменитый шляхтич, военный инженер, политический деятель, герой четырех стран и двух континентов Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Будущий лидер национально-освободительного движения, а после — восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, а также участник войны за независимость США.

Посольство России утверждает в своем комментарии, что «назвать Костюшко „белорусским национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве».

В ответ пользователи написали, что белорусы могут сами решить, кто является национальным героем их страны.