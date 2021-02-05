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«Мы не собираемся переписывать историю». МИД Беларуси о споре между посольством России и Национальным музеем
05.02.2021 16:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Считаю, что не нужно из этого делать драму. Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. Это главное», —
— У нас нет комплексов по этому поводу, и нашей стране не нужно признание или одобрение от кого бы то ни было сего факта, кроме самих белорусов. Из этого нужно и исходить. Мы суверенное государство. И нет никакого смысла заниматься навешиванием политических ярлыков, тем более неоднозначных. (…). Мы не собираемся переписывать историю.
По мнению Глаза, «Национальный исторический музей выразил нормальную и однозначную позицию».
Напомним, что сотрудники Национального исторического музея
Посольство России утверждает в своем комментарии, что «назвать Костюшко „белорусским национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве».
В ответ пользователи написали, что белорусы могут сами решить, кто является национальным героем их страны.
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«Мы не собираемся переписывать историю». МИД Беларуси о споре между посольством России и Национальным музеем
«Считаю, что не нужно из этого делать драму. Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не...
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