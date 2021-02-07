Больше, чем за всю Вторую мировую. 40 лет назад погибли 16 советских адмиралов и генералов

Источник материала: Tut.by

За всю Вторую мировую войну СССР потерял 10 адмиралов: в ходе боев погибли четверо, один покончил с собой во время блокады Ленинграда, один стал жертвой сталинский репрессий, еще четверо умерли своей смертью. 40 лет назад, 7 февраля 1981 года в авиакатастрофе на военном аэродроме в городе Пушкин под Ленинградом погибли 13 адмиралов, три генерала, 12 капитанов 1 ранга и полковников. Стратегически важный Тихоокеанский флот был почти полностью обезглавлен.

Единственной газетой, написавшей о катастрофе спустя три дня, стала газета «Красная звезда», разместившая некролог на третьей полосе, без указания имен и места происшествия.

Некрологи в газете "Красная звезда". Фото: Wikimedia Commons

Двух отдельных некрологов удостоились командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Эмиль Спиридонов и начальник политического управления ТОФ вице-адмирал Владимир Сабанеев — оба были депутатами Верховного Совета РСФСР.

Газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» 11 февраля 1981 года перепечатала из «Красной звезды» те же некрологи.

Больше об авиакатастрофе, унесшей руководство Тихоокеанского флота, в советской прессе ничего не сообщалось.

Штабные учения

В феврале 1981 года в Ленинградской военно-морской академии проходили командно-штабные военные учения высшего командного состава всех флотов СССР. Проводил их лично командующий ВМФ СССР Сергей Горшков.

В учениях принимал участие и практически весь высший командный состав Тихоокеанского флота СССР. Делегация «тихоокеанцев» прилетела из Владивостока в Ленинград на военном самолете флотской авиации Ту-104.



Самолет Ту-104А, бортовой номер СССР-42332, 1964 год. Фото из архива К. Г. Удалова

Неделю спустя, 7 февраля, этим же самолетом они должны были лететь назад. Лететь с отличным настроением — на учениях «тихоокеанцы» показали лучший результат. А 55-летний командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Эмиль Спиридонов должен был вскоре заменить на посту главкома ВМФ СССР 71-летнего Сергея Горшкова.

Замена пассажиров

Лететь во Владивосток со Спиридоновым должен был и начальник штаба Тихоокеанского флота Рудольф Голосов, которого совсем недавно перевели с Северного флота на Тихоокеанский. Но под Мурманском осталась его дочь, и Голосов решил полететь с «североморцами», чтобы ее навестить, и потом уже из Мурманска прилететь во Владивосток. Командующий ТОФ разрешил Голосову навестить дочь, и тем самым спас ему жизнь.



Рудольф Голосов жив до сих пор. Сейчас ему 93 года. Фото: press.lv

Чудом избежало гибели и руководство Камчатской флотилии, входившей в состав Тихоокеанского флота — им было проще добраться обычным рейсом «Аэрофлота» до Петропавловска-Камчатска, чем со всеми вместе лететь сначала во Владивосток, а оттуда на перекладных к себе на Камчатку.

В самолете тихоокеанской делегации появились свободные места, и к Спиридонову потянулись «ходоки». Начальник снабжения Приморского крайисполкома Макаренко попросил взять на борт сына с невесткой, которые возвращались из отпуска. Свободное место в самолете заняла Лена Морева, дочь начальника связи Тихоокеанского флота, которая училась в Ленинграде и решила навестить родителей на Дальнем Востоке — за нее также просил отец. Наконец, к Эмилю Спиридонову обратилась его жена, Валентина Спиридонова, которая уговорила взять на борт свою подругу, жену первого секретаря крайкома партии Татьяну Ломакину.

7 февраля 1981 года военный аэродром в Пушкине был забит служебными машинами и провожающими, в тот день разлетались с учений по домам делегации всех флотов. Первыми отправились «североморцы». Затем улетали «дальневосточники», потом «черноморцы» и «балтийцы».

Самолет Тихоокеанского флота был готов к вылету, ждали только командующего.

Аэродром

А Эмиль Спиридонов запаздывал.

Дочь Эмиля Спиридонова, Лариса Дворянчикова жила в Ленинграде, ее муж учился в Военно-морской академии. В тот день, вспоминает она, все пошло наперекосяк.

— Служебная машина уже ждала под подъездом, когда мама решила возвращаться во Владивосток вместе с папой, хотя планировала еще остаться у меня в Ленинграде, поскольку я ждала второго ребенка. Сели в лифт, стали спускаться — лифт застрял. Выбраться удалось только через 10 минут. По дороге происходит еще одна, куда более длительная задержка, пробка из-за аварии на шоссе из Ленинграда в Пушкин. Папа даже достал валидол — он очень не любил опаздывать.



Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Эмиль Спиридонов с женой Валентиной, зятем Владимиром Дворянчиковым и дочерью Ларисой, сыном Николаем и внуком Игорем. Фото: Geroi-vmf.ru

К приезду Спиридонова самолет уже ждет на взлетной полосе, все пассажиры уже заняли свои места. Лариса Дворянчикова попрощалась с родителями у трапа и вместе с мужем вернулась к провожающим.

Катастрофа

Самолет вырулил на взлет, недолго прогревал моторы и начал разбег.

— Вот когда смотришь на самолет сзади, когда он взлетает, самолет по мере удаления, по мере взлета начинает превращаться в точку. А тут, он только взлетел, где-то на высоту порядка 50 метров, самолет стал превращаться в крест. Я сначала не понял, что такое, смотрю, он заваливается на корму, и на правый борт, — рассказывает Владимир Дворянчиков, зять Эмиля Спиридонова.

От удара на землю мгновенно вспыхнули заправленные для дальнего рейса 30 тонн керосина, сноп пламени поднялся до неба.

— Набрав скорость и не доходя примерно одну треть до конца полосы, самолет начал взлетать, но на высоте всего около 50 метров почему-то сразу накренился на правое крыло. Мы еще из автобуса смотрим и говорим: «Ну, лихач какой! Всего на 50 метров поднялся, а уже пошел на правый разворот!» Оказалось, самолет падал… Все произошло у нас на глазах, но в считаные секунды, и мы, сидя в автобусе почти за 2,5 километра, ничего сразу сообразить не смогли. Упав на спину, самолет мгновенно взорвался, — рассказывает еще один очевидец трагедии, старший офицер оперативного управления штаба ТОФ Виктор Гамага, который оставался вместе со своим однокашником Николаем Власовым в Ленинграде на сессию в Военно-морской академии.

Часть провожающих, а также «балтийцы» и «черноморцы», ожидающие своих рейсов, кинулись к месту трагедии, до конца не осознавая, что помочь они вряд ли чем-то смогут.

— Мы подъехали к аварии, выскочили, снега по колено. Хвост самолета лежал где-то в метрах двадцати, а впереди была огромная воронка, в которой ревел горящий керосин. Картина страшная, были видны останки человеческих тел, — вспоминает Владимир Дворянчиков.



Скриншот из документального фильма "Гибель адмиралов" телеканала "Россия", 2007 год.

Экипаж самолета при крушении выбросило через носовой фонарь кабины пилотов, но моментально погибли не все.

Очевидцы заметили неподалеку от горящего самолета человека, который еще подавал признаки жизни. Им оказался летчик-техник, старший лейтенант Валентин Зубарев. Он не был членом экипажа, и его тоже не должно было быть в самолете — он тоже напросился с оказией вернуться из Ленинграда домой на Дальний Восток.

— Он был как кукла, все кости были переломаны и позвоночник. Мы взяли его за шинель и перенесли, в это время подскочила скорая помощь, — вспоминает Дворянчиков.

Валентин Зубарев скончался по дороге в больницу. Остальные находившиеся на борту 49 человек погибли мгновенно.

Версии

Гарнизон в Пушкине подняли по тревоге, одновременно двойным кольцом оцепили место катастрофы.

Мгновенно созданная государственная комиссия в первую очередь подумала о самом скверном варианте: «А что, если самолет взорван? Что если потенциальный противник специально обезглавил Тихоокеанский флот и готовится нанести удар, и это начало войны?»

Весь дальневосточный флот перевели в режим боевой готовности. Советские радары нервно ощупывали небо и море, сторожевые корабли барражировали вдоль побережья, все службы ПВО подняли по тревоге, но первые критические часы миновали, а нападения так и не произошло.

Комиссия взялась за отработку другой версии — может это все же был теракт, но устроенный не потенциальным противником, а одиночкой, мечтавшим, например, о продвижении по карьерной лестнице?

Под подозрение в первую очередь попал Рудольф Голосов, который улетел с «североморцами». Прорабатывали и остальных, кто должен был вылететь на самолете ТОФ, но полетел другими рейсами или остался в Ленинграде.

— Неделю эти же особисты допрашивали меня с Власовым, почему мы не погибли. Да потому, что мы оставались в Академии на заключительную сессию, она начиналась 9 февраля. А они, недоверчивые, все допытывались: «Вы в Ленинград прилетели вместе со всеми, так почему не полетели обратно?» Как будто особому отделу было мало полусотни погибших…, — рассказывает Виктор Гамага.

Эту версию тоже отбросили и стали прорабатывать все остальные. Расшифровка «черных ящиков» показала, что штурман корабля, сидящий в стеклянном носу лайнера, сначала с тревогой, а затем с ужасом прокричал несколько раз: «Куда? Куда?! Куда?!»

Техническая неисправность? Но самолет успешно прошел предполетную подготовку, нарушений работы систем и узлов лайнера «черные ящики» не зафиксировали. Ошибка пилота? Но 50-летний подполковник Анатолий Инюшин, командир отряда управления 25-й авиационной дивизии ВВС ТОФ и «авиаводитель» Спиридонова был очень опытным пилотом — он налетал 8150 часов, 5730 из них на Ту-104.

Причина катастрофы

Причиной катастрофы стала совокупность факторов, главной из которых стала перегрузка. На самолет загрузили дефицитные в то время товары — начиная от апельсинов и мебельных гарнитуров, заканчивая несколькими пятисоткилограммовыми рулонами бумаги, которые Спиридонов выбил у начальства для нужд флота.

Но даже с перегрузкой самолет мог взлететь и долететь успешно, если бы груз был закреплен правильно. Комиссия же установила, что центровка общей массы оказалась за установленными пределами — ближе к хвосту, что ухудшило аэродинамику (устойчивость) самолета при взлете.

Последним фактором, опрокинувшим и самолет, и судьбы членов экипажа и пассажиров, стал сильный встречно-боковой ветер. Зная о нем и предполагая парировать снос, летчики дали элероны вправо — на ветер. И именно туда, вправо, повалился многотонный лайнер.

«При выполнении взлета самолет отделился от ВПП с большим углом атаки. Набрав высоту 45−50 метров с интенсивно нарастающим креном до 90 градусов свалился на правое крыло, ударился о землю и взорвался.

Расследованием установлено: комплектование пассажиров и загрузка самолетов проводилась без плана и оформления документации. При максимально допустимом полетном весе самолета 74 500 кг его фактический вес составлял 77 000 кг.

Неправильное размещение груза и пассажиров привело к смещению центровки самолета за предельно заднюю, что привело к выходу на закритические углы, потере устойчивости и управляемости», — говорилось в заключении о причинах катастрофы.

Главным виновником катастрофы назначили командира отряда 25-й авиационной дивизии Тихоокеанского флота — именно за его частью был закреплен «адмиральский» Ту-104.

Последствия

Самолет Ту-104 — первый реактивный пассажирский самолет — и без всякого перегруза отличался большой аварийностью. С 1958 по 1981 год разбились 16 таких машин, эти катастрофы унесли жизни 1140 человек. Из гражданской авиации Ту-104 убрали в 1979 году.

Катастрофа на аэродроме Пушкин привела к тому, что все Ту-104 вывели из эксплуатации в Вооруженных силах СССР.

Именно из-за гибели руководства Тихоокеанского флота в советской армии и на флоте были приняты постановления, запрещающие высокопоставленным офицерам летать одним рейсом — отныне командующий должен был лететь отдельно от начальника штаба.

Также после трагедии было предписано перевозки пассажиров на военных самолетах осуществлять с взвешиванием багажа и с использованием привязных ремней — согласно правилам, давно применяемым в гражданской авиации.

Практически всех погибших, за исключением генерала Георгия Павлова, которого вдова увезла в Киев, и супругов Макаренко упокоившихся на Морском кладбище, похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде.



Мемориал жертвам катастрофы на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Wikimedia Commons

Официальные же извещения о том, что же случилось с их мужьями, вдовы получили только спустя 16 лет — в 1997 году при содействии депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой.

И по сей день о причинах случившегося официальные лица говорят крайне неохотно, а материалы расследования катастрофы 40-летней давности до сих пор полностью не рассекречены.