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Ретроспектива и авангард Олега Прусова впервые в Национальном художественном

07.02.2021 20:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В список белорусских авангардистов вернули имя  Олега Прусова. Витебский художник, на чьи выставки в 90-х собирались километровые очереди, а его "мебельные" образы, написанные на сшитых кусках холста, высоко оценили эксперты Третьяковской галереи. Неформальный мастер получил высшее образование в колледже искусств. У него были высокие шансы экспонироваться в международных арт-холлах. Но Олег Прусов умер в 26 лет.

Свои последние картины рисовал фактически вслепую

За свой короткий творческий период Прусов создал две сотни постмодернистских полотен, стихов и прозы. 
Сейчас же в главной галерее Национального художественного более ста работ. Это эмоционально острые образы в интерьере кухонь и почти всегда с чашкой чаю.

 
 
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В список белорусских авангардистов вернули имя  Олега Прусова. Витебский художник, на чьи выставки в 90-х собирались километровые очереди, а его "мебельные" образы,...
 
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