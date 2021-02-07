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Свои последние картины рисовал фактически вслепую

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ретроспектива и авангард Олега Прусова впервые в Национальном художественном В список белорусских авангардистов вернули имя Олега Прусова. Витебский художник, на чьи выставки в 90-х собирались километровые очереди, а его "мебельные" образы,...

В список белорусских авангардистов вернули имя Олега Прусова. Витебский художник, на чьи выставки в 90-х собирались километровые очереди, а его "мебельные" образы, написанные на сшитых кусках холста, высоко оценили эксперты Третьяковской галереи. Неформальный мастер получил высшее образование в колледже искусств. У него были высокие шансы экспонироваться в международных арт-холлах. Но Олег Прусов умер в 26 лет.За свой короткий творческий период Прусов создал две сотни постмодернистских полотен, стихов и прозы.Сейчас же в главной галерее Национального художественного более ста работ. Это эмоционально острые образы в интерьере кухонь и почти всегда с чашкой чаю.