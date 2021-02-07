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Лауреаты триеннале Белорусского союза художников выставлены во Дворце искусства

07.02.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский союз художников обнародовал лучшие работы по версии конкурса "Графика года" и масштабного триеннале живописи, графики и скульптуры. Из 200 профессиональных художников и скульпторов только 16 лауреатов. "Плащанице"  Екатерины Сумаревой   присужден Гран-при конкурса. Здесь читается психологический тест Роршаха: через полотно можно увидеть свои страхи и желания. Работа сделана буквально за два дня.
Показ выигравших произведений  расширили до авторских мини-экспозиций.  

 
 
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Белорусский союз художников обнародовал лучшие работы по версии конкурса "Графика года" и масштабного триеннале живописи, графики и скульптуры. Из 200...
 
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