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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лауреаты триеннале Белорусского союза художников выставлены во Дворце искусства Белорусский союз художников обнародовал лучшие работы по версии конкурса "Графика года" и масштабного триеннале живописи, графики и скульптуры. Из 200...

Белорусский союз художников обнародовал лучшие работы по версии конкурса "Графика года" и масштабного триеннале живописи, графики и скульптуры. Из 200 профессиональных художников и скульпторов только 16 лауреатов. "Плащанице" Екатерины Сумаревой присужден Гран-при конкурса. Здесь читается психологический тест Роршаха: через полотно можно увидеть свои страхи и желания. Работа сделана буквально за два дня.Показ выигравших произведений расширили до авторских мини-экспозиций.