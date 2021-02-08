Умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц. На его долю выпало закончить холодную войну

Источник материала: Tut.by

Джордж Шульц, возглавлявший Госдепартамент США при Рональде Рейгане, скончался в своем доме в Стэнфорде, штат Калифорния, сообщил Гуверовский институт. В декабре прошлого года ему исполнилось 100 лет.



Джордж Шульц. Фото: Wikipedia Commons

На дипломатический век Шульца пришлись как резкое обострение «холодной войны» при генеральных секретарях ЦК КПСС Леониде Брежневе и Юрии Андропове, так и ее завершение в годы перестройки Михаила Горбачева.

Встреча Шульца и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко 8 сентября 1983 года, спустя неделю после уничтожения советской ПВО южнокорейского пассажирского «боинга», вылилась в небывалый скандал, когда главы дипломатических ведомств двух стран обменялись крайне резкими заявлениями.

Спор о самолете и Щаранском

Как писал в своих дневниках помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев, Шульц попросил о беседе с глазу на глаз, чтобы обсудить судьбу советского диссидента, а позже израильского политика Натана (Анатолия) Щаранского, который тогда находится в тюрьме по обвинению в измене родине. По словам Черняева, Шульц сказал Громыко, что президент США согласится на подписание документа по итогам мадридской встречи, только если Щаранский будет освобожден.

После того как глава МИД СССР говорить об этом отказался, «Шульц выразил всякие возмущения и заговорил о самолете», — пишет Черняев. «Громыко его прервал: «Начинать я беседу с вами с самолета не буду. У нас с вами проблемы, которые касаются жизни всего человечества. И я согласился на встречу с вами ради этого. О самолете у меня тоже есть что сказать. Но первым я этот вопрос обсуждать отказываюсь», — описывает встречу Черняев.

После этого конфликт продолжился уже открыто, в присутствии советников. «Шульц начал с самолета. Громыко опять его прервал. После довольно неприличной для такого уровня перепалки и препирательств Шульц был вынужден выслушать довольно длинное заявление Громыко о ракетах, т. е. о том, что «затрагивает судьбы человечества», — пишет Черняев.

Менее чем через два года к власти в Москве пришел Михаил Горбачев, а министром иностранных дел был назначен Эдуард Шеварднадзе. При встрече он подарил Шульцу кавказский кинжал и пошутил: «Вот, я разоружился. Теперь ваша очередь».

Джордж Шульц играл ключевую роль в подготовке первой встречи Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в октябре 1986 года и подписании Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в декабре 1987 года.

Гуверовский институт, в котором он до последнего дня являлся почетным научным сотрудником, заявил, что Джордж Шульц помог «изменить ход истории, положив при помощи дипломатии конец холодной войне».

«Наш коллега был великим государственным деятелем Америки и настоящим патриотом во всех смыслах этого слова. Его будут помнить как человека, который сделал наш мир лучше», — заявила директор института Кондолиза Райс, сама бывший госсекретарь.

Долгая жизнь

Джордж Шульц родился в Нью-Йорке, изучал экономику, во время Второй мировой войны служил в морской пехоте.

В 1950-х годах занимался наукой, потом был приглашен в администрацию президента Дуайта Эйзенхауэра советником по экономике. При Ричарде Никсоне служил министром труда и финансов. Президент-республиканец Рональд Рейган назначил его госсекретарем в 1982 году.

В рейгановском Белом доме, известном внутренней борьбой, Шульц был одной из наименее противоречивых фигур и умел ладить со всеми.

В 1980-х годах он также вел трудные переговоры с Ираном. В интервью Би-би-си в 2013 году Шульц вспомнил, что иранцы были сложными партнерами: «улыбаются, обещают, а потом перережут тебе горло».

К своему 100-летнему юбилею он опубликовал колонку в газете «Вашингтон пост», в которой раскритиковал политику тогдашнего президента США Дональда Трампа.

«Доверие — это главная валюта нашего мира, — написал в ней ветеран дипломатии. — Когда между людьми появляется доверие, все будет хорошо. И неважно, где находятся эти люди — в семейной гостиной, школьном классе, в офисе, правительственном кабинете, в спортивной раздевалке или на командном пункте. Но если доверия нет — добра не жди».