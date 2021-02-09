Сын портного. Рассказываем о первом президенте Германии

Источник материала: Tut.by

В 1918 году Германия оказалась на распутье: поражение в Первой мировой войне, отречение от престола и бегство кайзера Вильгельма II в Нидерланды, возвращение раненых солдат, голод в стране. В это непростое время решающую роль сыграл сын простого портного. Фридрих Эберт мечтал о социальной справедливости для всех и доказал своим примером, что это возможно.

Фридрих Эберт. Фото: wikipedia.org

Будущий политик родился 4 февраля 1871 года в Гейдельберге в многодетной семье, выучился на шорника (специалиста по изготовлению упряжек) и много ездил по стране. Война не прошла бесследно и для его семьи: он потерял двух сыновей, которые погибли во время Первой мировой. С самого начала своей политической карьеры Фридрих Эберт сосредоточился на социальной политике. Благодаря своим организаторским способностям он смог занять пост председателя Социал-демократической партии Германии.

Путь к демократии

С ноября 1918 года Фридрих Эберт принадлежал к верхушке так называемого временного правительства, коалиции СДПГ с радикальными Независимыми социал-демократами (НСДПГ). Он поддерживал перемену курса — переход от авторитарной монархии к демократической республике. Демократических выборов в стране еще не было. Кроме того, перед правительством стояла непростая задача возродить страну, которая оказалась в экономическом упадке.

«Сегодня он по праву считается основоположником демократии, взявшим на себя ответственность во время одной из самых сложных ситуаций в истории Германии», — считает Петер Бойле, историк Фонда Фридриха Эберта. Благодаря своему умению идти на компромиссы он сумел преодолеть многие трудности послевоенного времени. «Это было чем-то новым в немецкой политике, — утверждает Вальтер Мюльхаузен, директор музея Фридриха Эберта в Гейдельберге. — Он был именно тем, кто призывал договориться ради общего блага».

При этом обстановка в стране продолжала накаляться. Левые силы видели в Эберте врага. Его обвинили в предательстве рабочего движения, так как ради установления демократии политик вел переговоры с представителями буржуазии. 6 декабря 1918 года в Берлине начались баррикадные бои между спартакистами и солдатами фрайкоров, подчинявшихся временному правительству Эберта. Восстание переросло в настоящую гражданскую войну, бои шли и в других городах Германии. По некотором оценкам, к началу 1919 года в ходе этих боев погибли около 5 тысяч человек. Стоявшие во главе восстания «Спартака» Карл Либкнехт и Роза Люксембург были зверски убиты. Восстание потерпело поражение. При помощи армии Эберту удается подавить январское восстание.

Избирательное право для женщин

19 января 1919 года немки впервые приняли участие в парламентских выборах. Миллионы женщин смогли отдать свой голос. В стране появилась свобода слова и прессы. «Немецкий народ свободен, остается свободным и сам определяет свое будущее. Эта свобода — единственное утешение, которое осталось для немецкого народа, единственная точка, на которой она может восстановиться после кровавого болота войны и поражения», — сказал Фридрих Эберт на открытии Национального собрания 6 февраля 1919 года в Веймаре. Через пять дней он станет президентом Веймарской республики.

Спустя полгода бурных дискуссий в Веймарском учредительном собрании в августе 1919 года была подписана Веймарская конституция. Она закрепила в Германии парламентскую демократию. Кроме того, этот документ предоставлял гражданам более широкие возможности для прямого волеизъявления, обеспечивал отделение церкви от государства, свободу совести и вероисповедания, равенство всех перед законом и отмену сословного принципа.

Первый президент Веймарской республики

Эберт руководил молодой Веймарской республикой, проходя через испытания и кризисы. Версальский договор диктовал очень тяжелые условия Германии. Предпринимались попытки переворота со стороны правых и левых. Эберт стал во главе республики, которая его отвергала. «Для общества, которое еще оплакивало империю, было абсурдным видеть во главе правительства социал-демократа, сына портного из Гейдельберга. Оказавшийся на троне подмастерье — вот как его тогда изображали», — описывает ситуацию Вальтер Мюльхаузен в интервью DW.

Несмотря на недовольства, правление Фридриха Эберта продлилось шесть лет. Для многих он стал гарантом безопасности, свободы и порядка. Политик уделял много внимания рабочим и социально незащищенным слоям населения. «Как социал-демократ, он связал идею демократии и правового государства с идеей социального равенства», — поясняет историк Петер Бойле.

«По его мнению, демократия должна была создавать условия, чтобы все люди могли представлять свои интересы и участвовать в политической жизни», — уверен Бойле. Фридрих Эберт, который проделал большой путь от подмастерья до президента, предложил создать фонд, чтобы дети из простых семей могли получить образование.

Фридрих Эберт скончался 28 февраля 1925 года в возрасте 54 лет. Его ранний уход завершил период относительной стабильности в Германии. Веймарская республика прекратила свое существование в 1933 году — после прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером.