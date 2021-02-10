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Два российских фильма вошли в шорт-лист "Оскара"
10.02.2021 11:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского рассказывает о событиях, которые произошли в 1962 году в городе Новочеркасске. Там были расстреляны участники уличной демонстрации.
Также в шорт-листе еще 14 работ, в том числе из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Дании, Гватемалы, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня, Туниса, Чехии, Чили и Франции, говорится на официальном сайте кинопремии.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Кинокритики высоко оценивают шансы Кончаловского: "Дорогие товарищи!" уже получили специальный приз Венецианского кинофестиваля.
Что касается "Гунды" Виктора Косаковского, то это полностью черно-белый фильм о свинье Гунде и ее поросятах. Людей в кадре нет, как и человеческой речи за кадром.
Продюсер этого фильма – Хоакин Феникс. "Гунда" вышла на большой экран в 2020-м и также получила хорошие отзывы кинокритиков.
Добавим, вручение 93-й премии "Оскар" запланировано на 25 апреля. Окончательный список номинантов американская киноакадемия объявит 15 марта.
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"Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского попали в шорт-лист в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", "Гунда" Виктора Косаковского - в номинации "Лучший...
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