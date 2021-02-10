Россияне включили Толстого и Достоевского в число величайших поэтов

Источник материала: Tut.by

Русские писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, известные своими прозаическими произведениями, вошли в список поэтов, которых россияне считают великими, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты опубликованы на сайте исследовательского центра.



Фото: Reuters

Респондентам задавали открытый вопрос о том, кого из поэтов можно назвать самыми великими в мире и просили назвать до пяти фамилий.

Популярнее всех оказались Александр Пушкин (78% опрошенных), Михаил Лермонтов (43%), Сергей Есенин (37%) и Владимир Маяковский (14%). Фамилию Толстого назвали 11% респондентов, он занял пятое место в списке величайших поэтов в мире. Фамилию Достоевского назвали 6% опрошенных, он замыкает десятку величайших поэтов.

В списке величайших поэтов мира, помимо автора «Войны и мира» и автора «Преступления и наказания», вошли также Николай Гоголь (3%), Иван Бунин, Антон Чехов и Иван Тургенев (все набрали по 2%). А вот из иностранных поэтов россияне вспомнили при ответе на вопрос только Уильяма Шекспира (5%) и Джорджа Байрона (2%).

Затем исследователи сузили вопрос и спросили, кого из российских или советских поэтов можно назвать величайшими в мире. Здесь Толстой набрал 4%, а Достоевский — 2%. При этом самыми великими отечественными поэтами респонденты назвали Пушкина, Есенина, Лермонтова, Маяковского, Анну Ахматову, Александра Блока и Владимира Высоцкого.

Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки мобильных и стационарных номеров. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Его приурочили ко Дню памяти А.С. Пушкина — 10 февраля.