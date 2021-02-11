Умер Ларри Флинт - основатель мужского журнала Hustler и герой фильма «Народ против Ларри Флинта»

Источник материала: Tut.by

Владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет. Об этом газете The Washington Post сообщил его брат.



Фото: Reuters

По информации источников TMZ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году он выпустил первый номер Hustler, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications.

В 1978 году Флинт пострадал от выстрела убийцы-расиста Джозефа Франклина и с тех пор вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. По словам Франклина, он решил убить Флинта из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения.

Компания Larry Flynt Publications впоследствии неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. Журнал Hustler, в свою очередь, не раз использовался для политических заявлений. В частности, во время полемики вокруг 42-го президента США Билла Клинтона и его импичмента Флинт публично заявил о симпатии к главе государства и предложил $ 1 млн тому, кто представит доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев. В 2012 году Флинт пообещал такое же вознаграждение за налоговые декларации тогдашнего кандидата от Республиканской партии Митта Ромни.

В 2017 году Флинт разместил в газете The Washington Post объявление на целую полосу. В нем он пообещал $ 10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта», действие которого охватывает 1970−1980-е годы. Флинта в нем сыграл актер Вуди Харрельсон, Кортни Лав исполнила роль супруги издателя, а Эдвард Нортон — адвоката. Режиссером картины выступил Милош Форман, поставивший такие картины, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Вальмон».