Назначен директор одного из важнейших белорусских музеев. Кто он?

Источник материала: Tut.by

Сергей Иванович Усик был назначен директором Государственного музея истории белорусской литературы. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры.



Музей истории белорусской литературы. Фото: museums.by

Отмечается, что до этого Усик работал в Музее истории Великой Отечественной войны. На сайте этого учреждения фамилия Усика упоминается лишь раз: в 2015-м он фигурирует как «председатель общественной комиссии по жилищным вопросам музея».

Других подробностей о биографии Усика не приводится. Уточняется лишь, что «працуючы на розных пасадах, Сяргей Іванавіч зарэкамендаваў сябе ініцыятыўным, адказным кіраўніком, які добра арыентуецца ў стратэгіі развіцця галіны культуры».

Возможно, речь идет о Сергее Ивановиче Усике, который родился в 1982 году. В 2004- окончил Педагогический университет имени Максима Танка, работал учителем химии и биологии, директором детского-сада школы.

Сергей Усик — начальник управления образования Стародорожского райисполкома. Фото: gorkimyzey.by

В 2013-м он был назначен начальником отдела образования, спорта и туризма Стародорожского райисполкома. В 2017—2019 годах являлся начальником Управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома. Сейчас на сайте райисполкома должность начальника управления вакантна . Но тот ли это Усик, пока не понятно.

30 декабря 2020 года предыдущий директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков написал заявление об уходе по собственному желанию. На своей странице в фейсбуке он написал , что это было сделано после настойчивого предложения со стороны сотрудников Министерства культуры.

Рыбаков являлся директором музея с ноября 2018 года. Его контракт был рассчитан до ноября 2021 года.

По его словам, 9 декабря его пригласили в Министерство культуры к начальнику отдела кадровой работы и государственных наград Оксане Лисенковой, которая предложила ему написать заявление об уходе по собственному желанию.

— На мой вопрос о причинах такой необходимости мне сослались на «новую кадровую политику руководства», пояснили, что в противном случае уволят по другой формулировке и иного выбора у меня нет.

В итоге Рыбаков подписал предложенный ему бланк заявления. Датой увольнения было поставлено 31 декабря.

По словам Рыбакова, «его вынудили подписать это заявление». Как отмечает директор музея, в феврале 2020 года прошла аттестация музея со стороны Министерства культуры. В итоге он был признан соответствующим занимаемой должности.