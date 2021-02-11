ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назначен директор одного из важнейших белорусских музеев. Кто он?

11.02.2021 11:37 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сергей Иванович Усик был назначен директором Государственного музея истории белорусской литературы. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры.


Музей истории белорусской литературы. Фото: museums.by

Отмечается, что до этого Усик работал в Музее истории Великой Отечественной войны. На сайте этого учреждения фамилия Усика упоминается лишь раз: в 2015-м он фигурирует как «председатель общественной комиссии по жилищным вопросам музея».

Других подробностей о биографии Усика не приводится. Уточняется лишь, что «працуючы на розных пасадах, Сяргей Іванавіч зарэкамендаваў сябе ініцыятыўным, адказным кіраўніком, які добра арыентуецца ў стратэгіі развіцця галіны культуры».

Возможно, речь идет о Сергее Ивановиче Усике, который родился в 1982 году. В 2004- окончил Педагогический университет имени Максима Танка, работал учителем химии и биологии, директором детского-сада школы.

Сергей Усик — начальник управления образования Стародорожского райисполкома. Фото: gorkimyzey.by

В 2013-м он был назначен начальником отдела образования, спорта и туризма Стародорожского райисполкома. В 2017—2019 годах являлся начальником Управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома. Сейчас на сайте райисполкома должность начальника управления вакантна. Но тот ли это Усик, пока не понятно.

30 декабря 2020 года предыдущий директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков написал заявление об уходе по собственному желанию. На своей странице в фейсбуке он написал, что это было сделано после настойчивого предложения со стороны сотрудников Министерства культуры.

Рыбаков являлся директором музея с ноября 2018 года. Его контракт был рассчитан до ноября 2021 года.

По его словам, 9 декабря его пригласили в Министерство культуры к начальнику отдела кадровой работы и государственных наград Оксане Лисенковой, которая предложила ему написать заявление об уходе по собственному желанию.

— На мой вопрос о причинах такой необходимости мне сослались на «новую кадровую политику руководства», пояснили, что в противном случае уволят по другой формулировке и иного выбора у меня нет.

В итоге Рыбаков подписал предложенный ему бланк заявления. Датой увольнения было поставлено 31 декабря.

По словам Рыбакова, «его вынудили подписать это заявление». Как отмечает директор музея, в феврале 2020 года прошла аттестация музея со стороны Министерства культуры. В итоге он был признан соответствующим занимаемой должности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Иванович Усик был назначен директором Государственного музея истории белорусской литературы.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Трое кубинцев 33 дня провели на необитаемом острове. Из еды у них были только кокосы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by