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Назначен директор одного из важнейших белорусских музеев. Кто он?
11.02.2021 11:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Иванович Усик был назначен директором Государственного музея истории белорусской литературы. Информация об этом
Отмечается, что до этого Усик работал в Музее истории Великой Отечественной войны. На сайте этого учреждения фамилия Усика упоминается лишь раз: в 2015-м он
Других подробностей о биографии Усика не приводится. Уточняется лишь, что «працуючы на розных пасадах, Сяргей Іванавіч зарэкамендаваў сябе ініцыятыўным, адказным кіраўніком, які добра арыентуецца ў стратэгіі развіцця галіны культуры».
Возможно, речь идет о Сергее Ивановиче Усике, который родился в 1982 году. В 2004- окончил Педагогический университет имени Максима Танка, работал учителем химии и биологии, директором детского-сада школы.
В 2013-м он был
30 декабря 2020 года предыдущий директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков
Рыбаков являлся директором музея с ноября 2018 года. Его контракт был рассчитан до ноября 2021 года.
По его словам, 9 декабря его пригласили в Министерство культуры к начальнику отдела кадровой работы и государственных наград Оксане Лисенковой, которая предложила ему написать заявление об уходе по собственному желанию.
— На мой вопрос о причинах такой необходимости мне сослались на «новую кадровую политику руководства», пояснили, что в противном случае уволят по другой формулировке и иного выбора у меня нет.
В итоге Рыбаков подписал предложенный ему бланк заявления. Датой увольнения было поставлено 31 декабря.
По словам Рыбакова, «его вынудили подписать это заявление». Как отмечает директор музея, в феврале 2020 года прошла аттестация музея со стороны Министерства культуры. В итоге он был признан соответствующим занимаемой должности.
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Сергей Иванович Усик был назначен директором Государственного музея истории белорусской литературы.
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