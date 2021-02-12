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Евросоюз призвал Китай возобновить вещание BBC World News
13.02.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Внешнеполитическая служба Евросоюза призвала Китай пересмотреть свою политику в отношении телеканала BBC World News, которое было принято после отзыва лицензии у китайского телеканала в Великобритании, что никакой реакции со стороны ЕС не вызвало.
"11 февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19 (…) Решение о запрете должно быть пересмотрено", - говорится в заявлении Евросоюза.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Брюссель считает, что это уже не первый случай ограничения свободы СМИ в Поднебесной.
Главное управление радио и телевидения Китая
В феврале британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к владельцам лицензии. Евросоюз никак на это решение не отреагировал. Пекин назвал действия Ofcom "ничем не прикрытой политикой двойных стандартов и политическим давлением" и призвал британцев прекратить политические манипуляции. В Китае заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.
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Ранее британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN из-за несоответствия требованиям, предъявляемым ее владельцам.
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