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Евросоюз призвал Китай возобновить вещание BBC World News

13.02.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Внешнеполитическая служба Евросоюза призвала Китай пересмотреть свою политику в отношении телеканала BBC World News, которое было принято после отзыва лицензии у китайского телеканала в Великобритании, что никакой реакции со стороны ЕС не вызвало.

"11 февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19 (…) Решение о запрете должно быть пересмотрено", - говорится в заявлении Евросоюза.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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Брюссель считает, что это уже не первый случай ограничения свободы СМИ в Поднебесной.

Главное управление радио и телевидения Китая запретило вещание BBC World News "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР". В телерадиовещательной корпорации BBC таким решением разочарованы.

В феврале британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к владельцам лицензии. Евросоюз никак на это решение не отреагировал. Пекин назвал действия Ofcom "ничем не прикрытой политикой двойных стандартов и политическим давлением" и призвал британцев прекратить политические манипуляции. В Китае заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN из-за несоответствия требованиям, предъявляемым ее владельцам.
 
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