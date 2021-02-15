﻿ Могучие зубры, замерзшие реки и красивые птицы в Лошице. Зимний фотофакт. 21.by
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Могучие зубры, замерзшие реки и красивые птицы в Лошице. Зимний фотофакт

15.02.2021 12:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снег. Мороз. У водителей плохо заводятся машины, у пешеходов проблемы, но для кого-то это время в радость. В первую очередь — для детей, которые наконец-то увидели настоящую зиму. А еще для фотографов-краеведов, фиксирующих красоты родной страны. Собрали для вас последние работы Сергея Плыткевича, создателя туристического ресурса «Планета Беларусь». Для удобства путешественников на этот ресурсе сделан специальный раздел «Едем сами». Напишите начальную и конечную точки маршрута, нажмите на кнопочку «Найти» и отправляйтесь в дорогу. Мы же путешествуем по Минщине.


В феврале не так много погожих дней, поэтому фотограф старается ловить каждое солнечное мгновение.

Незамерзшая речка Ершовка, которая впадает в Ислочь чуть ниже Ракова, в морозное время весьма колоритна.

Но наиболее интересные сюжеты можно найти после больших морозов.

Но наиболее интересные сюжеты можно найти после больших морозов.

Тогда даже обычные деревья и веточки всем привычного шиповника выглядят сказочно.

В настоящую зиму можно сделать красивые панорамы наших горнолыжных комплексов. Вот так, например, выглядят «Силичи». Правда, в момент фотосъемки основная трасса была практически пустой

В солнечную погоду на фоне белого снега хорошо смотрятся церкви и костелы. Спасо-Преображенский храм построен графом Тышкевичем на окраине Воложина в 1850 году

Церковь Святых Константина и Елены в Воложине

Костел Святого Валентина в Смолевичах

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Косино

Вот такие настоящие дебри можно увидеть совсем рядом с Минском

После обильных снегопадов внимание природного фотографа могут привлечь самые обычные сосенки у дороги

Правда, при условии, если они создают какие-то необычные композиции

Снег на ветках может просто создавать красивые картинки, которые будут радовать глаз

Хорошими помощниками в творчестве природного фотографа могут быть работники сельского хозяйства. Это водонапорная башня, из которой постоянно течет вода

И ледяные сюжеты, которые получаются, благодаря такому водопаду

Отдельная тема — съемка диких животных. Какие-то виды зимой сфотографировать гораздо легче, чем в другие поры года. В Налибокской пуще стада зубров концентрируются на рапсовых полях и в местах, где сотрудники заказника организовывают их подкормку

Если знаешь повадки животных, то можно сделать разные сюжетные кадры

Фотографируя зубров, в первую очередь, нужно показать их мощь и силу

Представленные снимки как раз это и демонстрируют

А дикие лошади тоже со своими харатерами. Этот молодой самец, например, возмущается, что в лесной магазин до сих пор не завезли лошадиные зубные щетки

А этот успокаивает своего обиженного друга

Кстати, диких животных и птиц, можно фотографировать, не выезжая из Минска. Портрет зимородка сделан на берегу реки Свислочь возле Лошицкого парка

Оригинально смотрится льдинка и примерзшее перышко
 
Теги: Минск
 
 
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Снег. Мороз. У водителей плохо заводятся машины, у пешеходов проблемы, но для кого-то это время в радость. В первую очередь - для детей, которые наконец-то увидели...
 
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