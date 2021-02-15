Могучие зубры, замерзшие реки и красивые птицы в Лошице. Зимний фотофакт

Источник материала: Tut.by

Снег. Мороз. У водителей плохо заводятся машины, у пешеходов проблемы, но для кого-то это время в радость. В первую очередь — для детей, которые наконец-то увидели настоящую зиму. А еще для фотографов-краеведов, фиксирующих красоты родной страны. Собрали для вас последние работы Сергея Плыткевича, создателя туристического ресурса «Планета Беларусь». Для удобства путешественников на этот ресурсе сделан специальный раздел «Едем сами» . Напишите начальную и конечную точки маршрута, нажмите на кнопочку «Найти» и отправляйтесь в дорогу. Мы же путешествуем по Минщине.



В феврале не так много погожих дней, поэтому фотограф старается ловить каждое солнечное мгновение.



Незамерзшая речка Ершовка, которая впадает в Ислочь чуть ниже Ракова, в морозное время весьма колоритна.



Но наиболее интересные сюжеты можно найти после больших морозов.



Но наиболее интересные сюжеты можно найти после больших морозов.



Тогда даже обычные деревья и веточки всем привычного шиповника выглядят сказочно.



В настоящую зиму можно сделать красивые панорамы наших горнолыжных комплексов. Вот так, например, выглядят «Силичи». Правда, в момент фотосъемки основная трасса была практически пустой



В солнечную погоду на фоне белого снега хорошо смотрятся церкви и костелы. Спасо-Преображенский храм построен графом Тышкевичем на окраине Воложина в 1850 году



Церковь Святых Константина и Елены в Воложине



Костел Святого Валентина в Смолевичах



Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Косино



Вот такие настоящие дебри можно увидеть совсем рядом с Минском



После обильных снегопадов внимание природного фотографа могут привлечь самые обычные сосенки у дороги



Правда, при условии, если они создают какие-то необычные композиции



Снег на ветках может просто создавать красивые картинки, которые будут радовать глаз



Хорошими помощниками в творчестве природного фотографа могут быть работники сельского хозяйства. Это водонапорная башня, из которой постоянно течет вода



И ледяные сюжеты, которые получаются, благодаря такому водопаду



Отдельная тема — съемка диких животных. Какие-то виды зимой сфотографировать гораздо легче, чем в другие поры года. В Налибокской пуще стада зубров концентрируются на рапсовых полях и в местах, где сотрудники заказника организовывают их подкормку



Если знаешь повадки животных, то можно сделать разные сюжетные кадры



Фотографируя зубров, в первую очередь, нужно показать их мощь и силу



Представленные снимки как раз это и демонстрируют



А дикие лошади тоже со своими харатерами. Этот молодой самец, например, возмущается, что в лесной магазин до сих пор не завезли лошадиные зубные щетки



А этот успокаивает своего обиженного друга



Кстати, диких животных и птиц, можно фотографировать, не выезжая из Минска. Портрет зимородка сделан на берегу реки Свислочь возле Лошицкого парка



Оригинально смотрится льдинка и примерзшее перышко