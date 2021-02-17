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Грецию засыпало снегом. Посмотрите, как необычно выглядит Акрополь
17.02.2021 11:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Греции установилась холодная погода, крайне необычная для этой страны. Большое количество снега покрыло многие города, в том числе Афины и знаменитый Акрополь. Как выглядит этот памятник античной культуры, смотрите в фотографиях Reuters.
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В Греции установилась холодная погода, крайне необычная для этой страны. Большое количество снега покрыло многие города, в том числе Афины и знаменитый Акрополь....
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