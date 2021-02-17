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Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении». В Европарламенте начали сбор подписей

17.02.2021 21:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом сообщается на сайте евродепутата.


Фото: eurovision.tv

Карин Карлсбро предлагает коллегам из Европарламента подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU), чтобы Беларусь не участвовала в весеннем конкурсе песни «Евровидение» в Нидерландах.

Недопустимо, что EBU сотрудничает с Белтелерадиокомпанией поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.

Она добавила, что сотрудничество с БТ должны приостановить и другие европейские медиакомпании.

Ранее с инициативой добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишить ее права трансляции и участия в этом песенном конкурсе выступил белорусский фонд культурный солидарности.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае в Роттердаме.

Кто будет представлять на конкурсе Беларусь, пока так и не определено. Национальный отбор на «Евровидение» в этом году продолжался до 31 января. К участию в нем приглашались как сольные исполнители, так и коллективы (не более 6 человек). Ими могли быть белорусские и иностранные артисты от 16 лет.

Группе VAL, которая стала победителем национального отбора в 2020 году, Белтелерадиокомпания отказала в участии, объяснив это тем, что у музыкантов «отсутствует совесть».

 
 
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Недопустимо, что EBU сотрудничает с Белтелерадиокомпанией поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников,...
 
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