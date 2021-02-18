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Белорусская опера получила нового художественного руководителя

18.02.2021 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Маргарита Изворска-Елизарьева стала новым руководителем оперной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе.

"Елизарьев остался на своем месте, а вот новым художественным руководителем оперной труппы стала его супруга Маргарита Изворска-Елизарьева. Ее сегодня представили коллективу", - пояснили в пресс-службе.

Художественным руководителем театра остался народный артист СССР Валентин Елизарьев, балет возглавляет Юрий Троян. Оперная труппа была без руководителя с момента ухода Михаила Панджавидзе (декабрь 2019-го года).

Чем известна Маргарита Изворска-Елизарьева

Новый худрук оперной труппы родилась в Болгарии в 1946 году, окончила Болгарскую (1969) и Ленинградскую (1974) консерватории. Работала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета режиссером-постановщиком (1975-1994), а также художественным руководителем (2002-2009).

За период 1974-1994 годы Изворска-Елизарьева поставила свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики. Является заслуженным деятелем искусств Беларуси, гранд-доктором философии, доктором педагогических наук, профессором.

 
Теги: Минск
 
 
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Отдел оперы Большого театра был без руководителя два года - с момента ухода главного режиссера Михаила Панджавидзе.
 
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