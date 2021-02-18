Умер Андрей Мягков, ему было 82 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила в четверг пресс-служба МХТ им. Чехова.

Дата и время прощания будут известны позднее, уточнили в театре.

Один из самых харизматичных актеров советского времени ворвался в кинематограф в 1965 году и прославился после долгого и плодотворного сотрудничества с культовым режиссером Эльдаром Рязановым.

"Ирония судьбы или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс" – все ленты, вошедшие в золотой фонд кинематографа, просто невозможно представить без Жени Лукашина, Анатолия Новосельцева и других персонажей, воплощенных актером.

Последует

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