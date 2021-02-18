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Умер Андрей Мягков, ему было 82 года
18.02.2021 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила в четверг пресс-служба МХТ им. Чехова.
Дата и время прощания будут известны позднее, уточнили в театре.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Один из самых харизматичных актеров советского времени ворвался в кинематограф в 1965 году и прославился после долгого и плодотворного сотрудничества с культовым режиссером Эльдаром Рязановым.
"Ирония судьбы или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс" – все ленты, вошедшие в золотой фонд кинематографа, просто невозможно представить без Жени Лукашина, Анатолия Новосельцева и других персонажей, воплощенных актером.
Последует
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Один из самых популярных актеров Советского Союза Андрей Мягков, главный герой в "Иронии судьбы" и "Служебном романе", умер в четверг, сообщили в МХТ им. Чехова.
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