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Умер Андрей Мягков, ему было 82 года

18.02.2021 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила в четверг пресс-служба МХТ им. Чехова.

Дата и время прощания будут известны позднее, уточнили в театре. 

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Один из самых харизматичных актеров советского времени ворвался в кинематограф в 1965 году и прославился после долгого и плодотворного сотрудничества с культовым режиссером Эльдаром Рязановым.

"Ирония судьбы или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс" – все ленты, вошедшие в золотой фонд кинематографа, просто невозможно представить без Жени Лукашина, Анатолия Новосельцева и других персонажей, воплощенных актером.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Один из самых популярных актеров Советского Союза Андрей Мягков, главный герой в "Иронии судьбы" и "Служебном романе", умер в четверг, сообщили в МХТ им. Чехова.
 
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Лукашин из «Иронии судьбы» и Новосельцев из «Служебного романа». Умер актер Андрей Мягков
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